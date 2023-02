5G, Cisco ed Ntt alleate sulle reti private per i clienti enterprise

Promuovere l’adozione del Private 5G nell’automotive, nella logistica, nella sanità, nel retail e nella pubblica amministrazione: è questo l’obiettivo della partnership annunciata da Cisco ed Ntt. Nello specifico la società tecnologica e l’azienda specializzata nell’offerta di infrastrutture e servizi IT collaboreranno all’innovazione congiunta e all’introduzione sul mercato della tecnologia e dei servizi gestiti per consentire ai clienti enterprise di implementare con successo il Private 5G e ottenere migliori risultati di business. Le aziende, si legge in una nota, hanno in programma di accelerare la connettività edge attraverso la soluzione Managed Private 5G di Ntt, la prima sul mercato combinata con l’hardware Intel, in modo che i clienti di Cisco ed Ntt possano integrare efficacemente il Private 5G all’interno della propria infrastruttura di rete Lan/Wan/Cloud preesistente.

Focus sulle attività per l’industria 4.0

Insieme, prosegue la nota, le aziende contribuiscono ad abilitare rapidamente funzionalità critiche per l’Industria 4.0, come le comunicazioni push-to-talk “walkie-talkie”, i veicoli a guida automatizzata (AGV), i PC sempre connessi (per i lavoratori digitali che operano sulla linea di produzione), visibilità delle macchine (ad esempio, per la manutenzione predittiva, il rilevamento dei PPE, ecc.) e altro ancora.

In quest’ottica Cisco ed Ntt hanno già iniziato a coordinarsi su diverse implementazioni per i clienti, e stanno pianificando di alimentare la computer vision per la qualità dei prodotti, l’analisi predittiva per le funzionalità e la manutenzione delle attrezzature di produzione e i veicoli autonomi per la movimentazione dei prodotti in fabbrica, sfruttando le soluzioni connesse IoT di Ntt. Per il Private 5G di Cisco, Ntt fornirà la progettazione dell’infrastruttura di rete, l’implementazione, l’operatività, lo sviluppo dei casi d’uso, l’approvvigionamento dei dispositivi, la compatibilità e test end-to-end.

Accelerare la trasformazione digitale

“Insieme a Ntt vogliamo aiutare i nostri clienti enterprise ad accelerare la trasformazione digitale, grazie alla potenza del 5G e del Wi-Fi nelle operations IT e OT – spiega Masum Mir, senior vice president e general manager, provider mobility di Cisco Networking – Il nostro 5G privato gestito in cloud offre una perfetta integrazione con il loro network fabric aziendale, insieme a policy comuni e architettura di sicurezza zero trust, contribuendo a ridurre i rischi tecnici, finanziari e operativi associati alla gestione delle reti 5G, in modo che possano concentrarsi sull’agilità e l’efficienza del business”.

Sicurezza e affidabilità a prova di futuro

“Questa collaborazione è la naturale evoluzione delle capacità e dei servizi all’avanguardia che Ntt offre al mercato per aiutare i nostri clienti globali a modernizzare le loro attività. Un impegno reciproco quello di Ntt e Cisco per creare una soluzione di rete privata pura, semplice da gestire – aggiunge Shahid Ahmed, executive vice president, new ventures & innovation di Ntt – Quale partner principale di Cisco nella system integration, le due aziende sono in grado fornire una rete privata 5G sicura, affidabile e a prova di futuro per i nostri clienti enterpirse comuni con presenza worldwide“.

