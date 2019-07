5G, ecco le sfide che dovranno affrontare gli sviluppatori

L’implementazione del 5G è accompagnata dal boom dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of Things, del Cloud computing, dei big data, del network slicing e delle più avanzati tecnologie di elaborazione. A sottolinearlo è il white paper “5G Core Technology Trend”, stilato da Zte, specialista globale delle soluzioni di telecomunicazioni, enterprise e consumer technology per internet mobile. Basato sugli attuali standard del 5G e sullo stato di sviluppo delle industrie che operano su questa tecnologia, il libro bianco svolge un’analisi dei problemi e delle sfide che investono lo sviluppo del settore 5G, mettendo a fuoco le intuizioni e le tendenze della tecnologia 5G dal punto di vista dei network di base.

Elemento chiave delle reti di ultima generazione, l’evoluzione e lo sviluppo del 5G Core giocano un ruolo vitale nel promuovere la maturità delle tecnologie correlate, come Internet of Everything (IoE), intelligenza industriale e guida autonoma.

Pertanto, la ricerca e l’innovazione del 5G Core devono concentrarsi su connessioni massive, Sba enhancement (Sba+), slice network, decentramento della distribuzione, Ai operation and maintenance, convergenza di rete semplificata, in modo da realizzare l’evoluzione da Internet mobile a IoE, da Cloud Ready a Cloud Native, da singola rete a slice network, dal core computing a edge computing, da O&m (Operation and Maintenance) manuale a Ai O&m, e da Nsa (Non-StandAlone) a Sa (Standalone). In questo modo, la rete 5G può liberare tutto il suo potenziale, promuovendo il vigoroso sviluppo di nuove industrie verticali.

In virtù della ricerca e della profonda comprensione delle tendenze tecnologiche del 5G Core, Zte si è impegnata a costruire nuove capacità tecnologiche. Zte è leader nel lancio del primo Common Core (che integra gli apparati delle reti dalla seconda alla quinta generazione) completamente convergente basato su Sba+. Ad oggi l’azienda ha collaborato con più di 60 operatori 5G in tutto il mondo e ha accumulato una ricca esperienza nella fornitura di prodotti e servizi per la distribuzione commerciale di reti 5G a livello globale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA