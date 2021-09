5G, il primo sorpasso: gli abbonamenti superano quelli in 4G - CorCom

L’internet in mobilità si evolve sul filo dell’innovazione tecnologica: nel secondo trimestre 2021 si registrano 84 milioni di nuovi abbonamenti 5G – legati a un dispositivo 5G – per un totale di 380 milioni in tutto il mondo. Lo afferma la nuova edizione del Mobility Report di Ericsson (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO), con i dati aggiornati al secondo trimestre del 2021.

Secondo l’indagine, per la prima volta c’è stato il sorpasso del 5G sul 4G, che ha registrato, nello stesso periodo, 71 milioni di nuovi abbonamenti, arrivando così a un totale di 4,8 miliardi, ovvero il 59% di tutti gli abbonamenti mobili nel mondo. Diminuiscono gli abbonamenti alle sole reti 3G/Hspa (- 46 milioni) e 2G/Gsm (-52 milioni). E sono 176 gli operatori che a livello globale hanno lanciato sul mercato servizi 5G.

Nel complesso, continua a crescere l’utilizzo di internet da mobile: nel secondo trimestre 2021 il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di quasi 100 milioni, per un totale di circa 6,8 miliardi, con un aumento del 7% anno su anno. La crescita degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video portano anche a un aumento del traffico dati da mobile che è cresciuto del 44% tra il secondo trimestre 2020 e lo stesso periodo del 2021, raggiungendo i 72 Exabyte (EB) al mese. La crescita trimestrale è stata invece del 9% circa.

Oltre 8 miliardi di sim nel mondo

Il secondo trimestre 2021 si è chiuso, infine, con circa 8,1 miliardi di sim nel mondo, facendo registrare un incremento degli abbonamenti alla rete mobile di 50 milioni di unità nel secondo trimestre dell’anno. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+13 milioni), seguita da Indonesia (+5 milioni) e dagli Stati Uniti (+3 milioni). Confermando, di fatto, che il numero di sim in circolazione supera quello della popolazione umana mondiale, con un tasso di penetrazione pari al 103%. Il numero di abbonati mobili unici è, invece, pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e sim totali è in buona parte dovuto alla presenza di più sim per persona o di abbonamenti inattivi.

