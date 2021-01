Internet mobile: Vodafone sul podio italiano. Testa a testa con Tim sulla latenza - CorCom

Lo score nPerf, espresso in nPoints, dà un’immagine globale della qualità di connessione posseduta da un utente tipo. Prende in considerazione 2/3 sulla velocità di download + 1/3 velocità di upload, e la latenza. Tutto è influenzato per i test QoE allo stesso modo (navigazione / streaming). Il valore dei punti per i tassi e la latenza è calcolato su una scala logaritmica per rappresentare meglio la percezione che ha l’utente. I risultati prendono in considerazione tutti gli indicatori elencati, quindi tutti i test fatti.

Di qui i punteggi finali, con Vodafone Mobile sul podio (67332) e le altre telco a seguire: Tim 61882 punti, WindTre 60469 e Iliad 56874.

Lo studio nPerf è aperto a qualunque utente. Per partecipare è sufficiente utilizzare l’app nPerf gratuitamente a disposizione sull’AppStore di Apple per iPhone e iPad, su Google Play per i terminali Android e sul Windows Store per i cellulari Windows 10 Mobile.