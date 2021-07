5G, Mitsubishi Electric lancia l’Open innovation lab per le reti "locali" - CorCom

Mitsubishi Electric corporation lancia il 5G Open innovation lab, per collaborare con clienti e aziende partner nella ricerca e nei test dimostrativi di sistemi di comunicazione mobile privati di “5G locale”. La struttura di 132 metri quadrati, che si trova nell’Information technology R&D center di Kamakura, prefettura di Kanagawa, aprirà i battenti il 30 giugno.

Mitsubishi Electric è stata recentemente autorizzata dal Ministero degli affari interni e delle telecomunicazioni giapponese (Mic) a utilizzare sistemi di comunicazione mobile 5G locali, progettati per l’uso privato da parte di comuni e aziende in aree designate, per soddisfare esigenze specifiche. L’ambiente di test da 4,8 GHz a 4,9 GHz del laboratorio verrà utilizzato per la ricerca e la dimostrazione di soluzioni per esigenze specifiche fin dalle fasi iniziali. In particolare, verranno eseguite verifiche comparative di sistemi 5G locali e di altri metodi wireless, come wi-fi 6 e Lte privato, per stabilire il metodo di comunicazione migliore per ogni tipo di applicazione e scopo.

Tutto pronto per i sistemi 5G privati

Il Ministero giapponese ha autorizzato l’uso privato di sistemi 5G locali da parte di imprese e comuni a dicembre 2019; successivamente, a dicembre 2020, ha stabilito la frequenza da 4,6 GHz a 4,9 GHz come banda inferiore a 6 GHz per la costruzione di sistemi 5G locali per grandi aree. L’ambiente giapponese è ora pronto per l’implementazione e la crescita prevista di questi sistemi 5G privati e delle relative soluzioni.

Da Nagoya al nuovo lab

Mitsubishi Electric ha presentato per la prima volta una dimostrazione di sistema 5G locale utilizzando bande a onde millimetriche presso Nagoya works a Nagoya, prefettura di Aichi, a maggio 2020: da allora, ha verificato l’applicazione pratica di tale tecnologia per la produzione.

Ora, Mitsubishi Electric aprirà il 5G Open innovation lab per collaborare con clienti e partner nell’utilizzo della gamma di frequenza da 4,8 GHz a 4,9 GHz, inferiore a 6 GHz, per soddisfare esigenze specifiche di comunicazione di privati, anche attraverso lo sviluppo di nuove attività e nuovi servizi correlati al 5G. Clienti e partner saranno in grado di eseguire test dimostrativi di potenziali soluzioni aziendali utilizzando le proprie applicazioni e quelle di Mitsubishi Electric, anche per il confronto e la valutazione rispetto a wi-fi 6, Lte privato e altri sistemi wireless.

Mitsubishi Electric aspira a combinare i propri sistemi e apparecchiature con i sistemi 5G locali in soluzioni che contribuirà a sviluppare, realizzare e fornire come base per una soluzione unica. Mira inoltre a creare nuove attività e nuovi servizi correlati in collaborazione con clienti e partner. Oltre a studiare varie dimostrazioni per sistemi 5G locali, Mitsubishi Electric ha in programma di eseguire un’ampia gamma di test dimostrativi nel laboratorio, tra cui il funzionamento automatico e a controllo remoto di robot mobili tramite 5G.

