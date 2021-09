5G per l'enterprise, Fastweb lancia un'offerta per le grandi aziende - CorCom

Fastweb consolida il suo posizionamento nel mercato Enterprise: facendo leva sugli investimenti infrastrutturali indirizzati allo sviluppo delle reti 5G e dei servizi avanzati per il cloud e la cybersecurity, la società lancia ora l’offerta Fastweb mobile enterprise, che completa con la componente mobile il portafoglio di servizi già a disposizione delle grandi aziende.

Fastweb arricchisce così il ventaglio di soluzioni innovative e servizi di fonia e di connettività ultraveloci ad altissime prestazioni pensate per il mondo business: un nuovo passo verso la piena convergenza dei servizi digitali evoluti come cloud, sicurezza informatica e soluzioni Internet of Things con le più avanzate piattaforme di rete.

Servizio 5G senza costi aggiuntivi

Scalabile e modulare, Fastweb mobile enterprise punta ad adattarsi a tutte le esigenze di business: grazie al progressivo roll out della rete 5G mobile di Fastweb sul territorio nazionale, è anche l’unica offerta ad includere senza costi aggiuntivi il servizio 5G per navigare alle migliori prestazioni in mobilità in aree sempre più ampie del Paese. Ad oggi i Comuni coperti dalla rete sono 830, pari al 38% della popolazione nazionale. Entro il 2025 la copertura raggiungerà il 90% della popolazione.

quiz [QUIZ] Sei pronto per garantire una customer connection eccellente? CRM Digital Transformation

Pacchetti flessibili a seconda delle esigenze

Accanto a Simply, l’offerta a consumo, il portafoglio prevede soluzioni con traffico predefinito come Flat, l’offerta più completa che include tutte le chiamate nazionali e traffico dati illimitato da utilizzare sia in Italia sia nell’Ue, Regno Unito e Svizzera. In base alle esigenze è possibile in ogni momento ampliare il traffico anche verso direttrici extra Ue. Per le aziende che necessitano invece del solo traffico internet è disponibile Fastweb mobile enterprise giga, il portafoglio di soluzioni per navigare in Italia e all’interno dell’Ue, nel Regno Unito e Svizzera con diversi profili e opzioni di servizio. Estende il concetto di flessibilità Flex, l’offerta che si basa sul principio della condivisione del traffico fra tutte le sim aziendali e che offre il vantaggio di essere costruita “su misura” in base al reale utilizzo del servizio.

Oltre ai servizi voce e dati, Fastweb mobile enterprise consente anche alle aziende di gestire autonomamente l’offerta sottoscritta, come per esempio la possibilità di personalizzare i profili di traffico voce e dati in Italia e all’estero associati a ciascuna sim e di raggruppare le sim aziendali attive all’interno di una o più Ram (Rete aziendale mobile). Grazie al portale realizzato con un approccio mobile-first, le imprese potranno in modo facile e veloce avere sempre il controllo di tutto il parco sim e dei dispositivi mobili, abilitare le direttrici di traffico voce e dati in Italia e all’estero, creare soglie e monitorare i consumi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA