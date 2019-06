5G, per Nokia record mondiale di contratti: “Torniamo a brillare”

E’ record mondiale di contratti 5G per Nokia. Lo annuncia l’azienda finlandese che taglia il traguardo di 42 accordi commerciali siglati con operatori di tutto il mondo sulle reti di nuova generazione (circa la metà dei contratti sono stati stretti con T-Mobile, Telia Company e Softbank). Complessivamente fra accordi, demo e sperimentazioni l’azienda ha totalizzato 100 deal nell’ambito del 5G. Nokia è attualmente presente in tutte le aree del mondo grazie anche alle recenti commesse incassate in America Latina, Asia Pacifico e Medioriente.

A partire dal 30esimo contratto siglato a fine marzo, l’azienda ha registrato una media di un accordo a settimana, e le intese aprono in molti casi a ulteriori accordi.

“Stiamo assistendo a una forte accelerazione del 5G in tutto il mondo – dice Rajeev Suri presidente e Ad Nokia -. L’azienda offre significativi aumenti delle prestazioni e i clienti riconoscono un alto valore al nostro portafoglio end-to-end. Stiamo tornando a brillare”.

“La capacità di Nokia di centrare obiettivi cruciali per la digital transformation – fa sapere ancora l’azienda – è stata premiata dalla fiducia mostrata dai nostri clienti. Ad oggi, ogni cliente 4G, ci ha scelto di nuovo dopo aver analizzati sulle prospettive offerte dall’azienda sul 5G. Riteniamo al momento di detenere una quota maggiore di clienti 5G che di clienti 4G”.

Il portafogli per il “real 5G” di Nokia include fra l’altro small cell per frequenze millimetriche e l’architettura di rete AirScale che garantisce un nuovo modello di accesso radio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA