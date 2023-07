5G, reti private per Industria 4.0: Solvay accelera con Vodafone

Vodafone Business ha realizzato per Solvay una Mobile Private Network con copertura 4G e 5G dedicata per il sito produttivo di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria, uno dei più importanti al mondo per il gruppo chimico.

La Mobile Private Network (MPN) è una rete aziendale privata che consente alle aziende di interconnettere persone e macchinari utilizzando la tecnologia 4G o 5G. Una rete privata dedicata abilita nuove applicazioni e può anche supportare servizi business-critical delle aziende grazie a una connettività sicura – perché il flusso di dati locale è protetto –, affidabile nelle prestazioni e sempre disponibile.

Un’accelerazione al percorso di trasformazione digitale

La rete privata 5G che Vodafone Business ha realizzato per Solvay è basata su piattaforma Nokia Digital Automation Cloud (Ndac), una soluzione end-to-end sviluppata da Nokia e progettata per soddisfare le esigenze mission-critical aziendali. Grazie alla nuova infrastruttura, lo stabilimento di Spinetta Marengo potrà accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione digitale avviato nel piano di innovazione tecnologica globale del Gruppo Solvay.

Focus sui materiali innovativi per applicazioni di ultima generazione

Il sito di Spinetta Marengo è uno dei sei impianti produttivi e di ricerca del Gruppo nel territorio italiano. Lo stabilimento alessandrino è leader mondiale nella produzione di polimeri speciali che trovano applicazione in diversi settori tecnologicamente avanzati. La spinta agli investimenti dell’azienda si concentra su materiali innovativi per la mobilità elettrica, per applicazioni che consentono di ridurre le emissioni, per soluzioni in campo medicale e in altri settori hi-tech.

Grazie alle caratteristiche distintive e abilitanti della rete di quinta generazione (latenza al millisecondo e Ultra-mobile broadband che consentono una capacità di gestione e di trasferimento di enormi quantità di dati e su diverse applicazioni), potranno essere implementati e sviluppati soluzioni e processi innovativi di produzione intelligente.

