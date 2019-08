5G, SK Telecom prima telco al mondo con 1 milione di abbonati

SK Telecom è la prima telco al mondo ad aver tagliato il traguardo di 1 milione di abbonati al 5G. E in Corea gli abbonati al 5G risultano in totale circa 2 milioni. Il Paese asiatico continua, dunque, a dimostrare la propria leadership in quanto a tassi di adozione di tecnologie innovative e di nuova generazione.

SK Telekom, KT e Lgu+ sono state le prime società al mondo a lanciare il 5G ad aprile di quest’anno: i tre operatori hanno deciso di attivare le offerte simultaneamente proprio per spingere al massimo l’offerta e stimolare la domanda di mercato. E i risultati hanno superato anche le più rosee aspettative degli analisti che non avevano stimato un tale tasso di adesione e di risposta alla quinta generazione mobile da parte dei cittadini. Ad oggi sono dunque 2 milioni gli abbonati al 5G. In dettaglio stando agli ultimi dati resi noti, SK Telecom è in pole position con oltre 1 milione di utenti, KT ne conta 630.000 e Lgu+ 540.000.

Considerato un totale di 28 milioni di abbonati, ammontano dunque a circa il 3,5% i contratti 5G di SK. “SK Telecom svilupperà continuamente contenuti e servizi innovativi appositamente progettati e ottimizzati per la rete 5G per offrire esperienze differenziate ai nostri abbonati 5G”, ha affermato Ryu Young-sang, vicepresidente e responsabile del business di Mno di SK Telecom.

L’azienda sottolinea inoltre che il tasso di avanzamento dell’adozione dei servizi 5G sta marciando a un ritmo due volte superiore rispetto al lancio dei servizi 4G. A trainare sono in particolare – fa sapere la telco asiatica – i servizi di streaming di contenuti e di gioco online, in forte espansione in Corea.

