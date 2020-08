5G, spinta alla carrier aggregation: Ericsson e Qualcomm in pole position

Un passo avanti nell’implementazione del 5G. Qualcomm Technologies e Ericsson annunciano il completamento di test chiave di interoperabilità per permettere a operatori e produttori di apparechiature di implementare la carrier aggregation 5G – una feature fondamentale delle specifiche 5G per migliorare performance, capacità e copertura delle reti 5G in forte espansione.

Le aziende hanno completato con successo i primi test di interoperabilità per carrier aggregation 5G standalone (SA) per le bande FDD/TDD1 e TDD/TDD.

Cos’è la carrier aggregation

La carrier aggregation 5G permette agli operatori di usare diversi canali di spettro sub-6 GHz simultaneamente per trasferire dati dalle stazioni base ai device 5G. L’implementazione della carrier aggregation 5G assicura una capacità di network potenziata insieme a una migliorata velocità e affidabilità del 5G in condizioni wireless non ottimali, permettendo ai consumatori di usufruire di un video streaming senza rallentamenti e download più veloci.

L’implementazione di questa innovativa funzionalità del 5G da parte degli operatori globali è prevista su larga scala per il 2021.

“In qualità di innovatore leader nel settore delle tecnologie wireless a livello globale, Qualcomm Technologies continua a sviluppare soluzioni che aiutino il 5G ad affermarsi in tutto il mondo – dice Durga Malladi, senior vice president and general manager, 4G/5G, Qualcomm Technologies -. Siamo orgogliosi di collaborare con Ericsson e tagliare insieme questo traguardo nel campo della carrier aggregation 5G”.

