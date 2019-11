5G Tim, la Bei mette in campo 350 milioni

Un prestito a sei anni per 350 milioni di euro: la Banca europea degli investimenti (Bei) dà il disco verde ai nuovi fondi per sostenere il piano 5G di Tim. Il progetto, sottoscritto a Roma dal Vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, e dall’Amministratore Delegato di Tim, Luigi Gubitosi, riguarda sia l’implementazione del 5G, annunciata da Tim lo scorso giugno, sia il potenziamento della rete mobile esistente, utilizzando la tecnologia 4G/Lte.

“Attraverso queste misure, si completerà la copertura 4G outdoor per le connessioni mobili ultraveloci nel biennio 2019-2020 – si legge nella nota Tim diramata a seguito dell’accordo -. Si avrà inoltre un sensibile aumento della capacità della rete di far fronte alla forte crescita del traffico, con velocità massime di navigazione 5G fino a 2 Gbps in download. Allo stesso tempo, gli investimenti faciliteranno anche l’espansione dei servizi commerciali a banda larga 5G e 4G/Lte in tutto il territorio italiano, comprese le soluzioni di accesso wireless fisso”. Sul totale degli investimenti previsti da Tim, il 30% è destinato al Sud Italia, puntualizza l’azienda.

Per quanto riguarda la banca della UE, il prestito rientra nei settori prioritari di attività, quali il sostegno alle reti infrastrutturali di telecomunicazione, la riduzione del digital divide, il raggiungimento degli obbiettivi dell’Agenda digitale europea e l’impegno per lo sviluppo delle aree meno avvantaggiate dell’Unione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA