5G, Verizon battezza a Londra il primo hub extra-Usa

Al via l’ecosistema internazionale del 5G di Verizon con un Lab e uno Studio 5G fuori dagli Usa. Per adesso Verizon ha aperto a Londra il Lab 5G, il primo passo per la creazione di una struttura che permette di mostrare ai clienti internazionali di Verizon i casi d’uso e la experience del 5G, e offre uno spazio per lo sviluppo di applicazioni 5G. Il Lab 5G invece aprirà entro aprile. Il Lab, appena aperto ha sede presso l’ufficio Mid City Place di Verizon, nel centro di Londra, offre un ambiente abilitato per l’ecosistema 5G di Verizon, in cui le organizzazioni possono sviluppare e testare applicazioni ed esperienze 5G. I Lab di Verizon sono progettati per offrire agli innovatori uno spazio per far crescere l’ecosistema della telefonia mobile di quinta generazione. Start-up, università, aziende e organizzazioni lavorano con Verizon all’interno dei suoi Lab per esplorare i confini di questo standard tecnologico, creare insieme nuove applicazioni e dispositivi e ripensare i limiti del possibile in un mondo 5G. I potenziali casi d’uso mirano a capire come veicoli a guida autonoma, smart community, assistenza sanitaria virtuale, smart manufacturing, IoT industriale, istruzione immersiva, realtà aumentata e realtà virtuale e gaming responsivo possano essere migliorati grazie alla velocità, alla larghezza di banda e alla bassa latenza del 5G.

«Verizon – ha detto Tami Erwin, Group Ceo di Verizon Business – ha una comprovata esperienza nella fornitura di 5G negli Stati Uniti. Siamo stati la prima azienda al mondo a lanciare questa tecnologia che ora è attiva in 34 città degli Stati Uniti. Uno dei modi migliori per sfruttare le potenzialità del 5G è metterlo nelle mani di innovatori e visionari. La nostra struttura di Londra consente ai nostri clienti internazionali di beneficiare di questa expertise mentre cercano di creare applicazioni e servizi abilitati al 5G».

Il London Lab mette in mostra una selezione di casi di utilizzo che usano questa tecnologia in settori diversi, tra cui pubblicità e intrattenimento, istruzione, produzione, medicina, vendita al dettaglio, servizi pubblici e locali.

Inoltre, ad aprile 2020, Verizon aprirà a Londra uno studio di produzione abilitato per il 5G che verrà integrato nella struttura del Lab. Lo studio offrirà uno spazio in cui i marchi gestiti da Verizon Media, nonché i suoi partner e clienti, potranno produrre contenuti 3D di qualità premium, comprese esperienze di realtà virtuale e aumentata, utilizzando strutture all’avanguardia come acquisizione volumetrica, motion capture e trasmissione AR. Lo studio sarà anche abilitato per lo standard 5G, fornendo alle aziende creative innovative uno spazio di incubazione per testare la creazione di contenuti che traggono vantaggio dalla capacità di questa tecnologia di trasmettere enormi quantità di dati quasi istantaneamente.

