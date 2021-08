Auto connesse in 5G: General Motors e AT&T pronte alla sfida. Primi veicoli nel 2024 - CorCom

At&T porterà la connettività cellulare 5G sui milioni di veicoli General Motors che usciranno dalla catena di montaggio durante il prossimo decennio negli Stati Uniti. Le due società hanno infatti annunciato una partnership attraverso la quale punteranno a stabilire il punto di riferimento per la connettività automobilistica: lavorando insieme, le due aziende daranno vita a un’architettura di rete cellulare di quinta generazione per soddisfare le esigenze di un futuro completamente elettrico e autonomo. Gli upgrade della rete includeranno: copertura incentrata sulla carreggiata migliorata, download di musica e video più veloci con una qualità superiore, aggiornamenti software via etere più veloci, affidabili e sicuri, navigazione, mappatura e servizi vocali più veloci.

Per supportare la rapida innovazione di Gm e la fornitura di soluzioni per veicoli connessi di prossima generazione, At&T e Microsoft stanno unendo la velocità e l’affidabilità della rete 5G di At&T con i servizi cloud scalabili e sicuri di Microsoft.

Le tappe del progetto

La connettività 5G sarà disponibile per la prima volta su una gamma ristretta di veicoli a partire dal 2024. Inoltre, attraverso la rete di quinta generazione di Gm, gli attuali modelli 2019 dotati di 4G Lte e i veicoli più recenti sperimenteranno velocità di connettività più elevate e molti degli stessi vantaggi prestazionali dei futuri veicoli dotati di 5G. Gli attuali proprietari dei modelli compatibili di Chevrolet, Buick, Gmc e Cadillac negli Stati Uniti migreranno facilmente alla nuova infrastruttura di rete una volta disponibile.

I miglioramenti della rete 4G Lte e 5G saranno fondamentali per il futuro della crescente strategia di aggiornamento via etere di Gm, un elemento del piano generale di innovazione e crescita della casa automobilistica. Con funzionalità più avanzate, software robusto e velocità di download più elevate, sarà possibile accedere a più dati per fornire un’esperienza cliente più conveniente. La rete di quinta generazione di Gm fornirà anche una solida base mentre l’azienda fa avanzare la sua tecnologia, come Super Cruise e la sua piattaforma di intelligenza dei veicoli.

La visione del top management

“Insieme ad At&T, abbiamo portato esperienze senza precedenti negli spostamenti quotidiani, nei viaggi in famiglia e in tutto il resto”, ha affermato Santiago Chamorro, vicepresidente Gm di Global Connected Services. “In qualità di leader nella connettività di bordo, questa implementazione dimostra il nostro impegno per la crescita attraverso servizi abilitati per software e reinventando ogni punto di contatto con il cliente, consentendo velocità di connettività più elevate per potenziare i servizi, la navigazione e le app abilitati alla voce di bordo”

Gregory Wieboldt, vicepresidente senior, Global Business, Industry Solutions di At&T, ha aggiunto: “Collegando milioni di veicoli Gm alla nostra rete 5G a livello nazionale, miglioreremo l’esperienza del cliente per i servizi esistenti, gettando le basi per la prossima ondata di innovazione, compresa la guida autonoma”, ha affermato. “Ora colleghiamo più veicoli di qualsiasi altro vettore e Gm ha svolto un ruolo fondamentale nel nostro successo. Siamo onorati di lavorare al fianco di Gm per inaugurare il prossimo capitolo della guida connessa”.

