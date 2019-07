Conti in volata per Eolo, ricavi in crescita del 27%

Volano i conti di Eolo. Nell’ultimo esercizio chiuso il 31 marzo 2019 l’operatore Fwa ha realizzato ricavi pari a 127 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al precedente esercizio. L’aumento dal valore dell’Ebitda pro forma pari a 58 milioni (+25%), “conferma e consolida il trend di forte crescita che l’azienda è riuscita a realizzare grazie agli ingenti investimenti, pur mantenendo un margine operativo positivo di assoluta eccellenza”, spiega una nota. Raggiunto il traguardo dei 400mila clienti in abbonamento.

“I risultati positivi che abbiamo registrato confermano che la mission dell’azienda è sempre più attuale e questo richiede il nostro costante impegno verso i clienti e le aziende dei territori che ancora subiscono l’impatto del “digital speed divide” sui quali operiamo – commenta il presidente e fondatore di Eolo, Luca Spada – Quello che chiudiamo oggi è un esercizio che ha segnato la svolta per il nostro percorso di crescita: siamo diventati operatore nazionale raggiungendo anche il Sud Italia e sono sicuro che continueremo a crescere in questa direzione, ampliando il numero dei clienti che quotidianamente si affidano alle nostre competenze e alla capacità costante di investire su innovazione e tecnologia per migliorare il servizio”.

Nel 2019 Eolo è divnetato operatore nazionale con copertura in oltre 5.900 comuni grazie ad una rete di oltre 2.600 Bts (ripetitori radio) e 8.000 km di dorsali in fibra ottica.

L’azienda ha integrato i servizi da sempre offerti attraverso la tecnologia fixed wireless EOLOwave G sulla frequenza 5G a 28Ghz, con servizi di connettività in Fibra Ottica, oggi attivi a Busto Arsizio e Varese e che saranno disponibili da settembre in buona parte delle città di provincia.

