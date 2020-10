Fastweb accelera sul 5G, si parte entro l’anno. Parola di chatbot

Il 5G di Fastweb partirà entro la fine del 2020. È quanto annuncia il customer care “chatbot” su Whatsapp della società alla richiesta di disponibilità del servizio. “La nostra sim è pronta per il 5G, che cominicerà a essere disponibile a partire dalla fine dell’anno, aumentando la copertura e la velocità fino a 1 Gbps”, risponde con un messaggio il “centralino” elettronico. E il chatbot aggiunge anche che “il 5G sarà disponibile per tutti i nostri clienti senza costi aggiuntivi”.

L’azienda guidata da Alberto Calcagno si prepara dunque per il debutto sul 5G dopo avere acquisito le frequenze nella banda a 26 Ghz in occasione della gara di ottobre 2018. E saranno utilizzati anche i 40 Mhz di spettro della banda 3,5 Ghz acquisiti da Tiscali. A seguito della partnership siglata con WindTre per il network sharing si prevede la realizzazione congiunta delle nuove infrastrutture con l’obiettivo di coprire il 90% della popolazione entro il 2026.

E per accelerare Fastweb farà leva sulla tecnologia Fwa: l’azienda sta lavorando alla realizzazione di una rete 5G Fwa per coprire le aree non raggiunte dalla fibra. “L’Fwa è efficace, efficiente e veloce da installare, perché si minimizzano gli scavi – ha evidenziato in occasione di Telco per l’Italia Walter Renna, Chief Operating Officer dell’azienda– Il 5G Fwa è la soluzione definitiva per raggiungere rapidamente chi è sprovvisto di connettività ad un Giga e riteniamo sia l’unico modo per risolvere il problema dell’Italia a due velocità”.

DIGITAL EVENT 13 OTTOBRE Customer experience: tutti i vantaggi offerti dai processi di Digital Identity CRM Intelligenza Artificiale

Ad agosto scorso è stata inoltre potenziata l’alleanza con Linkem che prevedeva di servire 8 milioni di case nelle aree grigie entro il 2023, La nuova intesa aggiunge altri 4 milioni di abitazioni nelle aree bianche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA