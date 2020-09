Il 5G di Vodafone “teletrasporta” Piero Angela da Roma a Milano

Dopo aver reso possibile la prima performance olografica live in Europa su rete 5G, che ha permesso a Gianna Nannini da Berlino di esibirsi in diretta davanti al pubblico dell’X Factor Dome, Vodafone “teletrasporta” Piero Angela in ologramma 3D alla Triennale di Milano, in occasione della manifestazione Il Tempo delle donne, organizzata da Corriere della Sera.

Grazie al 5G di Vodafone, Piero Angela era fisicamente a Roma ma in telepresenza olografica è comparso a chilometri di distanza e precisamente a Milano, durante l’incontro Campbus e la scuola che riparte, interagendo in tempo reale sul palco con gli altri relatori. Geograficamente distante ma con una presenza “reale”, grazie alle capacità della rete di ultima generazione che hanno permesso al conduttore e divulgatore scientifico di parlare, ascoltare e intervenire senza ritardo e in perfetta sincronia, come se fosse stato fisicamente seduto al fianco degli altri relatori.

Bassissima latenza e banda ultra larga hanno garantito la contemporaneità delle interazioni, l’altissima qualità audio-video e il trasferimento ultrarapido dei flussi video in alta definizione sulla rete di Vodafone fra Roma e Milano.

L’evento è stato un’ulteriore occasione per Vodafone di mostrare ai cittadini le potenzialità del 5G e i suoi numerosi scenari di applicazione. A partire dalle nuove modalità di interazione digitale messe in campo in questa occasione, che abbattono le distanze e che, insieme ad applicazioni di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, danno vita a nuove esperienze e possibilità in ambiti come l’education e l’intrattenimento.

Vodafone e il 5G

A giugno 2019, prima in Italia, Vodafone ha lanciato la tecnologia 5G su rete commerciale in 5 città: Torino, Milano, Bologna, Napoli, Roma. Nell’ambito della sperimentazione 5G, di cui è stata capofila, Vodafone ha avviato tutti i 41 progetti 5G previsti, in collaborazione con 38 partner industriali e istituzionali, nei seguenti ambiti: sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart-energy e smart-city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide.

Vodafone ha presentato un intervento di chirurgia da remoto e le prime soluzioni di guida assistita su rete 5G. Sempre grazie al 5G, è stata giocata la prima finale di eSport live su rete 5G. Il contributo di Vodafone allo sviluppo dell’ecosistema 5G si realizza anche attraverso il bando “Action for 5G”, con un investimento di 10 milioni di euro dedicato a startup, Pmi e imprese sociali. La compagnia ha realizzato a Milano il Vodafone 5G Open Lab, una struttura aperta alle start-up per la co-creazione di soluzioni e servizi in 5G.

