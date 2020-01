La Trade War non ferma Huawei: “Siamo leader negli smartphone 5G”

La Trade War non ferma Huawei che annuncia un record di vendite dei suoi smartphone 5G. In un report l’azienda riferisce di aver consegnato 6,9 milioni di terminali che “corrono” sulle reti di nuova generazione, nel 2019. Un primato che metterebbe l’azienda nel mirino del governo Trump in posizione di leadership mondiale nel mercato dei telefoni 5G e segnerebbe il sorpasso rispetto a Samsung i cui telefoni 5G sono arrivati a quota 6,7 milioni.

In particolare le vendite degli Huawei Mate e P sono aumentate di oltre il 50% su base annua. Secondo il presidente Xu Zhijun il 2020 registrerà un aumento del 18% dei ricavi delle vendite per un totale di 850 miliardi di 123 miliardi di dollari nonostante la pressione degli Stati Uniti.

Huawei, ecco tutti i modelli 5G

Huawei ha rilasciato otto modelli 5G nel 2019: Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 20 X, Mate 30 Porsche Design, Nova 6 5G, Mate X, Honor V30 Pro e Honor V30. Tutti i telefoni supportano reti 5G sia standalone che non standalone.

Nei giorni scorsi Samsung ha annunciato di aver consegnato oltre 6,7 milioni di dispositivi Galaxy 5G: a novembre 2019 rappresentavano oltre la metà (53,9%) del mercato globale degli smartphone 5G. Il nuovo Galaxy Samsung prevede due versioni per il device top di gamma: da una parte il Galaxy Note 10 con un display da 6,3 pollici, dall’altra il Galaxy Note 10+, dotato di un maxi schermo da 6,8 pollici. Il telefono è disponibile anche in versione 5G per il mercato americano, inizialmente in esclusiva per i clienti di Verizon e in seguito in bundle con le offerte di altri operatori.

