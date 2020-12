Mobile Benchmark Italy, la GigaNetwork di Vodafone al top - CorCom

La GigaNetwork 5G di Vodafone offre la migliore esperienza 5G in Italia. Lo attesta il Mobile Benchmark Italy 2020 della società tedesca Umlaut, secondo cuil’infrastruttura offre prestazioni cinque volte più veloci del 4G a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.

La GigaNetwork 5G di Vodafone mette a disposizione dei clienti prestazioni superiori per supportare i servizi di nuova generazione. La velocità, la bassissima latenza e la grande capacità di trasferimento dati del 5G di Vodafone profilano la prima rete in tempo reale e la miglior connessione possibile per il gaming, lo streaming e le videocall.

Come testato da Umlaut a Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna – le città in cui Vodafone ha lanciato prima in Italia il 5G su rete commerciale, la rete di ultima generazione di Vodafone mostra un sostanziale cambio di passo rispetto al 4G sia per la velocità media sia per quella di picco.

I clienti con un device 5G sperimentano velocità di download cinque volte superiori rispetto alla tecnologia precedente grazie alla qualità e all’ampiezza delle frequenze acquisite da Vodafone. Gli 80 Mhz di banda, acquisiti da Vodafone sulla frequenza 3700 Mhz, garantiscono alla GigaNetwork 5G di abilitare servizi di nuova generazione e performance superiori in termini di velocità, navigazione e capacità per gestire i crescenti volumi di traffico.

I risultati Umlaut a livello nazionale riconoscono a Vodafone anche la leadership nei parametri di riferimento per il servizio voce, principalmente grazie ad un utilizzo stabile della tecnologia VoLte. Vodafone offre le migliori performance per il servizio voce e la massima qualità vocale, garantita dall’uso della tecnologia VoLte e dai tempi minimi di inoltro delle chiamate. Vodafone è stato il primo operatore ad aver lanciato il servizio Volte cinque anni fa e da allora ha sempre perseguito la massima qualità dei propri servizi tecnologici.

Umlaut riconosce alla rete Vodafone come garanzia della migliore esperienza sul servizio voce per stabilità, chiarezza e velocità di interconnessione.

Vodafone e il 5G

A giugno 2019 Vodafone ha lanciato il 5G su rete commerciale, prima in Italia, a Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, a Roma, Torino, Bologna e Napoli. A Milano, capitale del 5G in Europa, Vodafone ha recentemente annunciato di aver superato il 90% di copertura 5G della popolazione e di aver realizzato tutti i 41 progetti previsti dalla sperimentazione 5G, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con 38 partner, di cui è capofila.

In risposta all’evoluzione delle abitudini digitali e all’incremento costante dell’utilizzo dei servizi via internet da mobile, già nel novembre 2019, per la prima volta in Italia, Vodafone ha lanciato Infinito, la generazione di offerte con Giga, minuti e sms illimitati disegnate per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo dei clienti. Il pacchetto consente ai clienti hanno la possibilità di scegliere tra una gamma di offerte per sfruttare tutte le potenzialità della GigaNetwork 5G senza preoccuparsi di terminare il traffico. Prosegue inoltre l’estensione del portafoglio degli smartphone 5G con quaranta modelli disponibili per i clienti Vodafone con caratteristiche e prezzi che vanno dai top di gamma ai modelli più accessibili.

