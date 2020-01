Network sharing, Iliad contro tutti. È in difficoltà sul 5G?

Iliad è sul piede di guerra. Gli accordi di network sharing annunciati da Tim e Vodafone da un lato e Wind Tre e Fastweb dall’altro non sono andati proprio giù alla compagnia guidata in Italia da Benedetto Levi che di fatto rischia di rimanere “isolata” sul 5G. Questa la motivazione che secondo quanto risulta a CorCom avrebbe portato il quarto operatore a passare all’azione per tentare di far cadere gli accordi in essere fra le telco concorrenti o quantomeno a rallentarne l’iter. Il tutto nonostante le quattro telco abbiano lasciato aperte le porte. E in alcune dichiarazioni pubbliche – come quelle dell’Ad di Tim Luigi Gubitosi – hanno manifestato la disponibilità a valutare la possibilità di un accordo di network sharing a tre, alias includendo anche Iliad. Che però avrebbe preferito la via dello “scontro”.

Subito dopo l’annuncio dell’accordo fra Tim e Vodafone – a febbraio di un anno fa – Iliad inviava una missiva ad Agcom e Antitrust invitando le due Authority a tenere alta la guardia e a valutare eventuali intralci alla concorrenza e ostacoli nella realizzazione dei piani degli altri operatori sulla roadmap 5G. Dopodiché è stata la volta dell’accordo fra Wind Tre e Fastweb: in questo caso il quarto operatore ha deciso di impugnare davanti al Tar del Lazio il via libera già concesso alle due telco da Agcom e Ministero dello Sviluppo economico. Secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters il ricorso è stato presentato ai primi di dicembre – Wind Tre e e Fastweb si sono già costituite per chiederne il rigetto – e il Tar ha fissato la prima udienza al 12 febbraio, giorno in cui il Tribunale dovrà decidere se concedere a Iliad l’accesso agli atti dell’accordo. È fissata invece al 7 ottobre l’udienza di merito.

