Offerte smartphone 5G Tcl a 299 euro, in Italia con Tim e Vodafone

Sbarca in Italia lo smartphone 5G low cost di Tcl. Il modello “20 5G” sarà presentato dall’azienda cinese al Ces 2021 di gennaio, ma arriverà nel nostro Paese già in questo mese – dicembre – nei punti vendita Tim e Vodafone al prezzo di 299 euro. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 690 5G SoC e tripla fotocamera da 48 megapixel, offrirà ai consumatori – si legge in una nota – “un valore aggiunto e un’accessibilità maggiore per la connettività 5G”.

“Mentre le reti 5G si stanno diffondendo in tutta Europa – dice Flavio Ferraro, Country Manager di Tcl Mobile Italia -, noi siamo impegnati ad espandere la nostra gamma di smartphone con nuove proposte come Tcl 20 5G, cercando di fondere innovazione e alta qualità come solo Tcl sa fare, ad un prezzo incredibilmente conveniente. A differenza di altri produttori di dispositivi mobile, realizziamo e produciamo i nostri progetti internamente, sviluppando economie di scala che trasferiamo ai nostri clienti in tutto il mondo”.

Ottimizzazione per lo streaming video

Tcl 20 5G offre un display da 6.67 pollici Full HD+ potenziato da NxtVision. Si tratta di una tecnologia proprietaria che offre caratteristiche di visualizzazione ad alta resa, come la precisione dei colori, ed eccelle nella resa dei contrasti, garantendo inoltre un’esperienza visiva ottimale alla luce diretta del sole. Tcl 20 5G è certificato per Netflix in HDR10, e offre la possibilità di godere della libreria completa del servizio streaming di film, spettacoli e serie TV in altissima qualità.

Tcl 20 5G è dotato di un chipset Octa-core Qualcomm Snapdragon 690 5G e 6GB di Ram. Lo smartphone funziona sia con reti 5G ad accesso indipendente che sulle altre reti, assicurando una copertura maggiore sulla banda larga e permettendo di rimanere connessi ovunque. Assicurati download veloci, lo streaming video ad alta risoluzione e mobile gaming a bassa latenza.

La tripla fotocamera ad alta risoluzione da 48MP offre “performance ottimali in ogni situazione – fa sapere l’azienda -, dall’obiettivo grandangolare a 118 gradi per catturare un intero panorama in un unico fotogramma, alla macro per scatti di precisione di piccoli dettagli. Inoltre, grazie alla modalità Super Night si potranno ottenere le migliori foto, anche di notte”. TCL 20 5G supporta anche i video 4K e la tecnologia Gyro EIS (GIS) per registrare video stabili e riprese in alta qualità.

Super-memoria per l’entertainment

Con 128GB di memoria interna integrata e supporto microSD espandibile, TCL 20 5G offre lo spazio necessario per una maggiore quantità di film, musica, foto e applicazioni. È inoltre dotato di una potente batteria da 4500mAh per un uso prolungato, oltre a funzioni intelligenti di gestione dell’alimentazione in 5G per rendere più efficiente l’esperienza d’uso.

Tcl 20 5G offre un’esperienza audio ad alta risoluzione con Qualcomm AptX, che mantiene l’audio in sincronia. Inoltre, lo smartphone utilizza la funzione Super Bluetooth, che permette di collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. È dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sul lato.

