Zte sul podio dei China Awards 2018: è top investor in Italy

Top investor in Italy: è questo il premio assegnato a Zte nell’ambito dei China Awards 2018, i riconoscimenti che la Fondazione Italia Cina assegna ogni anno alle realtà cinesi e italiane che nella cooperazione e nelle relazioni bilaterali hanno trovato la chiave per spingere il business e contribuire allo sviluppo dell’economia. Patrocinata dal ministero degli Esteri, dal Mise e della Camera di Commercio Italiana in Cina, la tredicesima edizione dei China Awards ha consacrato 29 vincitori in 9 categorie.

Fra le sette aziende cinesi Zte si è contraddistinta nella categoria Top Investors in Italy ed è stata premiata al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano di fronte ad una platea di 300 fra imprenditori, opinion maker e giornalisti. Un riconoscimento importante per l’azienda cinese guidata da Hu Kun che effettivamente ha messo sul piatto parecchie risorse in particolare legate allo sviluppo del 5G. A L’Aquila l’azienda ha deciso di impiantare il proprio Laboratorio europeo per la quinta generazione mobile anche a seguito della sperimentazione che la vede coinvolta nel capoluogo abruzzese insieme con i partner Wind Tre e Open Fiber. “L’Italia è per noi un Paese molto importante. E il nostro investimento è di lungo termine”, ha sottolineato il ceo di Hu Kun in occasione del 5G Summit dell’Aquila per evidenziare ancora una volta il ruolo chiave che il nostro Paese giocherà nella sfida della quinta generazione mobile.

“Zte è già in grado di offrire soluzioni end to end e le migliori soluzioni al mondo sul fronte 5G. Continuiamo a lavorare con i partner e a collaborare con il governo affiché la roadmap sia pienamente traguardata”, ha detto Hu Kun il quale ha evidenziato che “Zte è l’unica azienda al mondo ad essersi piazzata per otto anni fra i primi tre posti nella classifica mondiale dei brevetti e ad essere stata al primo posto per ben tre anni”.

