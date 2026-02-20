6G, la sfida non è solo la banda: l’AI impone reti adattive e migrazioni senza strappi

innovazione

L’ascesa di modelli generativi e agenti sposta l’asticella su uplink, latenza “a domanda” e calcolo distribuito tra edge e cloud. Per evitare standard già vecchi al momento del deployment, gli operatori chiedono una rete all’avanguardia ma per la quale non si buttino via investimenti, processi operativi e interoperabilità costruiti con il 5G. La “ricetta” della Next Generation Mobile Networks Alliance