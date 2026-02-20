Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

6G, la sfida non è solo la banda: l’AI impone reti adattive e migrazioni senza strappi

L’ascesa di modelli generativi e agenti sposta l’asticella su uplink, latenza “a domanda” e calcolo distribuito tra edge e cloud. Per evitare standard già vecchi al momento del deployment, gli operatori chiedono una rete all’avanguardia ma per la quale non si buttino via investimenti, processi operativi e interoperabilità costruiti con il 5G. La “ricetta” della Next Generation Mobile Networks Alliance

Pubblicato il 20 feb 2026
ricerca-e-sviluppo-6g-corriere-comunicazioni

L’intelligenza artificiale sta spingendo nuovi servizi e nuove modalità d’uso lungo tutta la catena mobile, mentre la standardizzazione del 6G entra nella fase in cui le scelte iniziano a pesare davvero. Uno scenario che obbliga a riflettere su quanto deve essere flessibile lo standard se i casi d’uso alimentati dall’AI cambiano più in fretta dei cicli tipici delle reti.

Giornalista professionista. Laureata in Scienze Politiche all'Università Sapienza di Roma, si è specializzata presso l'ateneo di Tor Vergata frequentando la Scuola Superiore di giornalismo. Ha iniziato la sua carriera nella agenzie di stampa occupandosi di cronaca locale per poi passare a collaborare con vari settimanali di approfondimento sui temi della Digital Transformation. Dal 2007 è redattrice presso CorCom, testata del Gruppo Digital 360, e si occupa di tematiche quali PA digitale, smart city, Industria 4.0, smart working
