Agcom, le Tlc a Giacomelli e Mandelli. Sul tavolo i dossier “newco”

Una Commissione per infrastrutture e reti e una per i servizi e prodotti: la “nuova” Agcom si organizza e affida gli incarichi operativi. I commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli sono assegnati alla Commissione per le infrastrutture e le reti mentre Laura Aria ed Elisa Giomi alla Commissione per i servizi e i prodotti.

Nella Commissione infrastrutture e reti ci sono le telecomunicazioni: saranno dunque Giacomelli e Mandelli ad occuparsi delle questioni relative alla regolamentazione del settore e dei dossier più “caldi”, a partire da quelli che riguardano le due newco FiberCop e AccessCo.

La “nuova” Agcom a presidenza Giacomo Lasorella si è ufficialmente insediata il 2 ottobre. “Questa consiliatura ha dinanzi a sé grandi responsabilità e grandi sfide, in primo luogo quella di accompagnare e indirizzare, per la propria parte, la trasformazione della società italiana in quella che è stata definita una società matura dell’informazione”, ha detto nel suo primo intervento in qualità di presidente di Agcom, Giacomo Lasorella il quale ha anche evidenziato che l’esigenza è “resa ancor più impellente dalla pandemia, che ha prodotto la straordinaria accelerazione di tutti i temi connessi alla digitalizzazione, dallo sviluppo e l’efficienza delle reti, all’uso delle piattaforme per il lavoro agile, la didattica, l’intrattenimento”.

