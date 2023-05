Asstel, ecco la squadra del presidente Massimo Sarmi

Asstel prosegue sulla definizione della squadra. Il Consiglio Generale dell’associazione ha infatti dato il via libera la proposta del Presidente designato Massimo Sarmi relativa alla squadra di presidenza per il biennio 2023-2025. Il Presidente designato e la sua squadra saranno sottoposti al voto dell’Assemblea dell’Associazione che è stata convocata per il 15 giugno 2023.

I vicepresidenti

A fianco del Presidente Sarmi lavoreranno i Vice Presidenti Aldo Bisio, Ad di Vodafone Italia, Massimo Canturi, presidente Comdata, Gianluca Corti, Ad di Wind Tre, Luigi De Vecchis, presidente Huawei Italia, Pietro Labriola, Ad e direttore generale Tim, Andrea Missori, Ad di Ericsson Telecomunicazioni, Walter Renna, Chief product officer Fastweb che assumerà la carica di Ad dal 1° ottobre, Mario Rossetti, Ad di Open Fiber, Salvatore Turrisi, presidente e Ad Sielte.

I progetti speciali

Sarmi ha inolotre comunicato che, successivamente al voto in Assemblea ordinaria del 15 giugno 2023, intende conferire i seguenti incarichi in relazione ai Progetti Speciali. Al Presidente Massimo Canturi, presidente di Comdata, e al Consigliere Andrea Antonelli, presidente Almaviva Contact, veranno affidate le iniziative relative all’evoluzione del Crm/Bpo (normativa, servizi, certificazione). Lo studio sul contributo delle Tlc alla trasformazione digitale delle filiere industriali andrà in capo ai Consiglieri Andrea Bono ad di BT Italia, Andrea Duilio Ad di Sky Italia e Benedetto Levi Ad di Iliad Italia.

