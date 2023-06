Banda ultralarga, Enel accelera sulla fibra

L’energy company Enel diventa a tutti gli effetti anche un player della banda ultralarga. L’azienda italiana (già protagonista nel settore tlc con il dossier Open Fiber) ha lanciato “Enel fibra”, l’offerta con connessione internet ultraveloce, che viene accompagnata anche con un nuovo spot per la Tv, firmato da Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe). La campagna commerciale racconta le due anime di Enel che si fondono: energia e soluzioni di efficienza energetica, da un lato, offerta in fibra, dall’altro.

Enel Fibra con tecnologia fiber-to-the-home (Ftth) consente di navigare, grazie un modem Wifi 6, ad una velocità fino a un 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload senza costi di attivazione.

Energia e fibra targati Enel

Lo spot racconta con un approccio innovativo l’impegno dell’azienda nel condurre i propri clienti verso un futuro sempre più connesso e tecnologico. L’obiettivo è di semplificare la vita dei propri clienti, aggiungendo la possibilità di avere una connessione in fibra alla fornitura di energia, accelerando lungo la strada della transizione energetica attraverso l’elettrificazione dei consumi e delle altre soluzioni innovative.

Enel Fibra viene proposto sul mercato in due pacchetti: per chi è già cliente di Enel Energia è possibile attivare Enel Fibra al prezzo di 22,90 euro al mese per i primi 12 mesi (a seguire si pagherà 24,90 euro); per coloro che non hanno ancora una fornitura con Enel Energia il costo è di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi (26,90 a partire dal secondo anno).

Elettrificazione dei consumi e connettività Giga

Lo spot ha uno stile ironico, spettacolare e incisivo, con un approccio dinamico della regia caratterizzata da un’estetica pop in cui vengono mostrate alcune delle soluzioni e tecnologie offerte da Enel: i robot, composti da pannelli solari, sono legati all’energia rinnovabile; le astronavi, realizzate con pompe di calore e i truck con a bordo piastre a induzione, rimandano all’elettrificazione dei consumi. Le mongolfiere con i pannelli fotovoltaici da balcone sul cestello, sono un riferimento all’autoproduzione di energia, mentre i personaggi, legati ai social e all’universo gaming, si riferiscono al lancio della Fibra.

La campagna è on air dal 10 giugno in Tv con spot a 30” su Canale 5 e sulla stampa, in prima pagina de La Gazzetta dello Sport; dall’11 giugno in Tv, con spot a 60”, 30” e 15” e dal 12 giugno sui canali digital con formati display e video a 60” e 15”; infine dal 18 giugno su stampa, in radio con spot a 30” e 15” sulle principali emittenti nazionali e locali e, in affissione, con arredo urbano e maxi led nelle città di Roma e Milano.

