Connettività always on: le offerte estive delle telco italiane

Al debutto i nuovi pacchetti per la connettività fissa e mobile a misura di vacanze. Dal “super-Internet seconda casa” di WindTre al “WiFi ricaricabile” di Vodafone. Vediamole.

WindTre: dalla seconda casa alla “summer card”

Tra le principali novità, l’offerta per Internet a casa Super Fibra & Netflix: il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su 2 schermi in contemporanea, viene proposto a 33,99 euro al mese.

All’insegna della cybersecurity le soluzioni per la linea fissa abbinabili a Home Protect, servizio che permette di proteggere la rete wifi di casa e tutti i dispositivi collegati al costo di 1,49 euro al mese. Con le proposte Super Fibra, inoltre, è possibile attivare l’offerta mobile Unlimited 5G Easy Pay con 200 sms, minuti e Giga illimitati in Limited Edition a 9,99 euro mensili.

Ai clienti di rete fissa che desiderano una connessione “Top Quality” anche in vacanza, WindTre dedica Super Internet Seconda Casa, con navigazione illimitata e Super Internet Wi-Fi incluso a 15,99 euro al mese.

Mentre per essere connessi anche in spiaggia durante l’estate, WindTre lancia la Summer Card dati, della durata di tre mesi, a partire da 19,99 euro con 150 Giga da utilizzare dove e quando si vuole.

Novità anche per le offerte con smartphone incluso. La soluzione Di Più Full 5G Easy Pay, nella versione Summer Edition, si arricchisce con 150 Giga in 5G e numerosi modelli tra cui scegliere, a partire da 0 euro in più al mese. Inoltre il Samsung Galaxy S22 128GB è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro in più al mese con l’offerta Smart Pack Protect 5G che include, oltre a 200 Giga e minuti illimitati, anche la protezione furto.

Le proposte di Vodafone

Ray-Ban Stories in esclusiva nei Vodafone Store e il nuovo Wifi Ricaricabile per rimanere connessi anche in vacanza, oltre a offerte pensate per i giovani. Sono alcune delle novità che Vodafone dedica alle famiglie.

Dal 27 giugno, in esclusiva in tutti i Vodafone Store d’Italia, saranno disponibili per i clienti Vodafone i Ray-Ban Stories, gli innovativi smart glasses di ultima generazione nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta, che permettono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e condividere i contenuti sui social.

I Ray-Ban Stories integrano tecnologie smart quali dual camera, auricolari open-ear e ben tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità. Si accompagnano ad una app, Facebook View (per iOS e Android), che permette di importare, editare e condividere in modo semplice su qualsiasi app social installata sul telefono i contenuti acquisiti con gli smart glasses.

I clienti Vodafone potranno acquistare gli smart glasses – modello Wayfarer nero con lente verde G-15 – in rate da 11,99 euro al mese per 24 mesi (con un contributo iniziale di 29,99 euro). L’iniziativa rientra nel programma “Vodafone EasyTech”.

La soluzione WiFi Ricaricabile prevede invece 300GB al mese per tre mesi a 49,99 euro. Al termine di questo periodo è possibile attivare un’offerta con 300GB al mese a 27,99 euro, solo nei mesi in cui se ne ha la necessità. È possibile acquistare anche il router wifi Home per connettere facilmente fino a 30 dispositivi.

Giovani al centro delle nuove offerte: per gli under25 è disponibile un’offerta con 100 Giga al mese a 9,99 euro e che include Rete sicura e Vodafone Club, il nuovo servizio di Vodafone che offre ogni mese sconti e vantaggi. Per gli under16 medesima offerta a 6,99 euro al mese, in convergenza con un’offerta di rete fissa.

Infine, ai già clienti di rete fissa Vodafone dedica una nuova offerta che include in un unico pacchetto Family+ e uno smartphone a scelta tra diversi modelli a 14,99 euro al mese.

