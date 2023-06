Fair share telco-ott: Italia a favore ma in Europa 10 i Paesi “scettici”

10 Paesi scettici o contrari, 10 favorevoli e sei neutrali: questo l’esito della riunione che si è tenuta nei giorni scorsi fra i ministri delle Tlc dei principali Paesi europei con il Commissario Ue all’Interno Thierry Breton per fare il punto sulla proposta che punta a obbligare le principali big tech a contribuire alla realizzazione delle nuove reti a banda ultralarga attraverso un contributo economico in chiave di fair share.

La Francia a favore, la Germania chiede una valutazione di impatto

Secondo quanto risulta a CorCom si sarebbero espressi a favore o comunque aperti all’ipotesi, oltre all’Italia, Polonia, Romania, Francia, Lettonia, Ungheria, Grecia, Portogallo e Cipro.

Sei i neutrali: Belgio, Slovacchia, Belgio, Slovenia, Finlandia, Croazia e Svezia (presidente di turno della Ue che dunque per “protocollo” deve comunque rimanere neutrale).

Dieci gli scettici o comunque non propensi che avrebbero chiesto una valutazione di impatto prima di procedere: si tratta di Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Estonia, Danimarca, Lituania, Austria e Malta.

Butti: “Seguiamo con attenzione il dibattito”. Il Sottosegretario a Telco per l’Italia

“Stiamo seguendo con estrema attenzione il dibattito e le posizioni che stanno emergendo in Europa da parte dei diversi attori coinvolti sul tema del cosiddetto fair share. Si tratta di una questione estremamente complessa e per questo auspichiamo che qualunque proposta in via di definizione in sede europea possa essere sostenuta da un’attenta analisi dei costi e dei benefici, affinché si valutino in modo approfondito gli impatti delle misure sullo sviluppo di Internet, oltre che sulla trasformazione digitale di imprese e Pubblica Amministrazione”. Così il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.

Butti sarà presente a Telco per l’Italia a Roma il 15 giugno

A Telco per l’Italia il vice direttore generale di Etno, Alessandro Gropelli

È previsto domani l’incontro a Bruxelles fra con l’Etno, l’associazione che rappresenta le principali telco in Europa e i Commissarie Ue Thierry Breton e Margrethe Vestager: il 15 giugno a Roma a Telco per l’Italia il vice direttore generale dell’Associazione Alessandro Gropelli a fare il punto della situazione.

La consultazione Ue

La consultazione Ue lanciata nell’ambito del Connectivity Package si è conclusa lo scorso 19 maggio. Secondo Etno e Gsma è necessario armonizzare le leggi del settore e consentire il consolidamento, dando alle telco la possibilità di operare su scala europea e globale, e al fine di poter creare un vero mercato unico delle tlc, e introdurre un obbligo negoziale per quelle aziende big tech che generano eccessi di traffico sulle reti, i cosiddetti large traffic generators, di modo che le tlc europee possano recuperare risorse economiche adeguate per gestire le reti e investire in infrastrutture digitali innovative. Le proposte sono state messe in un paper che fa il punto su investimenti ed evoluzione dello scenario.

