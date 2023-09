Fibermind rileva le attività ultrabroadband di Italtel e 100 professionisti

Fibermind, società del gruppo Maticmind specializzata nella progettazione di soluzioni ultrabroadband (Ubb) e Italtel hanno sottoscritto un accordo quadro per l’acquisizione del ramo di azienda Ubb di Italtel da parte di Fibermind. L’oggetto dell’acquisizione è un’unità di business dedicata alla progettazione di reti passive di accesso in fibra ottica in architettura Ftth (Fiber To The Home) e in tecnologia radio Fwa (Fixed Wireless Access), che impiega un team specialistico di circa 100 professionisti.

L’operazione consentirà al gruppo Maticmind di crescere e rafforzare la propria posizione nel settore. Attraverso Fibermind, infatti, di recente sono stati acquisiti importanti lotti di attività per la progettazione della rete in fibra ottica, sia da Open Fiber sia da Fibercop. Contestualmente all’operazione, Fibermind rileverà da Italtel anche le rimanenti attività di progettazione Ubb di cui questa è assegnataria.

Passaggio in sintonia con il piano strategico nazionale sull’Ubb

L’operazione consentirà a Fibermind di ampliare il business nel settore delle reti Ubb. Si tratta di un passaggio in sintonia con il nuovo piano strategico nazionale che punta ad implementare l’Ubb nel triennio 2023 – 2026, prevedendo la copertura del Paese con rete fissa a 1 giga, tecnologia Fwa e rete mobile 5G sull’intero territorio italiano.

WHITEPAPER I 5 pionieri del Wi-Fi e Wlan secondo Gartner: ecco la guida 2023! Datacenter Infrastructure Management Software Defined Datacenter

Da parte di Italtel, questa cessione è in linea con la strategia di rifocalizzazione sulla trasformazione digitale, sull’offerta di soluzioni per l’integrazione “smart” delle reti, su servizi gestiti ed ingegneristici in molteplici ambiti Ict, oltre che sul rafforzamento delle proposizioni verticali dedicate ai settori entreprise e pubblica amministrazione in segmenti quali la cybersecurity, il cloud, l’analytics & automation, l’Iot.

Costituita un’apposita newco

Ai fini dell’operazione di acquisizione, è stata costituita da Italtel una newco alla quale verrà conferito il ramo d’azienda Ubb e che verrà poi acquisita al 100% da Fibermind. Il closing dell’operazione è previsto tra fine settembre ed ottobre, coerentemente con le tempistiche previste dalla Normativa Golden Power.

A Irideos gli impianti radio di Polesine Tlc

Irideos (Gruppo Retelit) si è aggiudicata la gara europea per la concessione delle infrastrutture di Polesine Tlc. L’accordo quadro d’erogazione di servizi parte dal primo ottobre e resta valido fino al 31 dicembre del 2030.

Oggetto dell’affidamento sono gli impianti radio di Polesine Tlc, presso 24 torri ubicate in tutta la provincia, da Porto Tolle fino a Melara, che coprono gran parte del territorio polesano, e la rete in fibra ottica presente nei comuni di Rovigo, Villadose, Adria, Occhiobello, Villamarzana, Rosolina che collega le torri alle dorsali nazionali e raggiunge importanti distretti industriali.

“L’aggiudicazione della gara è un ottimo risultato per la nostra società e per il territorio in cui operiamo, in quanto garantisce il mantenimento in efficienza dei nostri impianti e l’erogazione di servizi maggiormente competitivi a tutte le aree coperte, con priorità alle zone tutt’ora sottoposte a divario digitale”, sottolinea Ivan Dall’Ara, amministratore unico di Polesine Tlc. “Il fatto che l’aggiudicatario sia il fornitore uscente conferma l’impegno di un importante operatore ad investire nella crescita del Polesine ed offre continuità all’azione sin qui svolta, che ha portato importanti risultati”.

“Le aziende del Polesine potranno accedere a un’infrastruttura di rete a banda larga che offre la migliore esperienza di connettività possibile”, commenta Laura Capodicasa, Direttore Public Sector del Gruppo Retelit. “Grazie alla presenza nel Gruppo Retelit e in particolare alla capacità di Irideos di coprire capillarmente questa zona, il tessuto imprenditoriale e le pubbliche amministrazioni del territorio potranno inoltre beneficiare di un’offerta ampliata che include, oltre alla connettività, servizi di cyber security, cloud, Mes, IIoT. L’accordo con Polesine Tlc rinnova la nostra vicinanza al territorio in una delle Regioni più strategiche d’Italia, in cui i servizi a banda larga e digitali contribuiranno a ridurre il digital divide e a rendere l’area più dinamica e competitiva, favorendo la trasformazione digitale e quindi la crescita dell’economia locale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA