Fibra ottica, Telenor vende il 30% dell’attività al fondo Kkr

L’operatore di telecomunicazioni Telenor ha raggiunto un accordo per la vendita del 30 per cento della sua attività norvegese in fibra ottica, Telenor Fiber, a un consorzio guidato da Kkr e comprendente anche Oslo Pensjonsforsikring, per circa 1 miliardo di euro. Lo ha riferito il portale di informazione economica “E24”.

Il prezzo di vendita concordato valuta l’intera attività norvegese di Telenor nel settore delle fibre ottiche a 3,4 miliardi di euro. Il completamento dell’operazione è previsto per l’inizio del 2023.

A seguito della notizia le azioni di Telenor, che erano state scambiate ai minimi da 10 anni a causa della crescita lenta e dell’inflazione che ne erode i margini, sono aumentate del 4,4%.

I proventi supporteranno l’ulteriore lancio di fibre nel Paese

“Questa transazione mette in evidenza il valore della nostra infrastruttura, rafforza la nostra posizione finanziaria e sblocca capitale per supportare il continuo lancio di fibre in Norvegia“, ha dichiarato il Chief financial officer Tone Hegland Bachke. “Telenor ha condotto un ampio processo di consultazione con le autorità governative competenti, che hanno fornito il loro feedback generale sul fatto che la transazione salvaguarda la sicurezza critica e le considerazioni normative”, ha affermato Bachke. Telenor manterrà comunque il controllo sia delle operazioni sia dei processi dell’azienda.

A Telenor resta il controllo di Fiber AS

La società Telenor Fiber AS, di recente costituzione, che possiede le “attività in fibra passiva” del gruppo in Norvegia, inclusi circa 130.000 km (81.000 miglia) di cavi che collegano più di 560.000 abitazioni, sarà ancora di proprietà di Telenor.

