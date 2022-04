Non solo telefonia mobile: Iliad spinge l’acceleratore sulla banda ultralaga e dopo aver presentato, lo scorso gennaio, la propria offerta per la connettività domestica annuncia un piano per consentire agli utenti di navigare ad alta velocità via tablet o di potenziare le performance del proprio modem.

Iliad Dati 300 – questo il nome del pacchetto appena lanciato sul mercato -include 300 GB in 4G/4G+, senza cap di velocità, zero costi nascosti e zero vincoli, puntualizza la società guidata da Benedetto Levi. (nell’infografica realizzata da Iliad la comparazione con le offerte dei competitor).



“La nuova Dati 300 di iliad nasce per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni e può essere fruita tramite tablet o inserendo la sim direttamente in un modem 4G, con la garanzia della trasparenza iliad a un costo di 13,99 euro al mese. La tariffa dell’offerta Dati 300 non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad ai propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni”, si legge nella nota che presenta la nuova offerta che si potrà sottoscrivere fino al 10 maggio 2022, direttamente sul sito di Iliad o anche tramite Simbox presso i 26 iliad Store e gli oltre 1.200 iliad Corner (nei centri commerciali e presso le catene di Gdo).

Iliad a Telco per l’Italia il 3 maggio

