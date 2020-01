Marco Bellezza nuovo Ad di Infratel. I 5Stelle fanno l’en plein

Marco Bellezza è il nuovo amministratore delegato di Infratel. È quanto risulta a CorCom. Oggi pomeriggio alle 15.30 convocata l’Assemblea della in-house del Mise per la nomina uffciale dei nuovi vertici. E secondo quanto risulta al nostro sito i 5Stelle si sono portati a casa anche la presidenza, affidata ad una donna.

Come già anticipato da CorCom il Mise l’ha dunque spuntata su tutta la linea, riuscendo a nominare ex novo entrambi i vertici nonostante fosse in ballo anche la riconferma dell’Ad Domenico Tudini e Maurizio Dècina.

L’ex Consigliere all’Innovazione di Luigi Di Maio (quando era ministro dello Sviluppo economico) siede anche nel Cda di Cdp Venture Capital Sgr la “neo” creatura a cui fa capo il Fondo Innovazione: ieri l’assemblea è stata infatti chiamata alla modifica del nome di Invitalia Ventures Sgr (70% Cdp Equity e 30% Invitalia) in Cdp Venture Capital Sgr. Alla presidenza del Fondo è stata nominata Francesca Bria. Enrico Resmini Ad e direttore generale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA