Il costo medio per le offerte in banda ultralarga a 100 Mb è crollato da 73,9 euro al mese del 2020 a 1,6 euro al mese a inizio 2023. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni dell’Osservatorio tariffe di Sostariffe.it e Segugio.it. Il valore è ricavato tra il rapporto tra il costo mensile di un’offerta e la velocità di download nominale garantita dall’operatore. E il tracollo dei prezzi delle offerte a 100 Mb è dovuto alla diffusione crescente di quelle con una quantità di mega in download superiore.

Canone mensile medio delle offerte Internet casa

Dall’Osservatorio emerge inoltre che il canone mensile medio delle offerte Internet casa tocca un valore minimo ad inizio 2023, raggiungendo un valore di 27,90 euro al mese. Dopo la crescita registrata nel passaggio dal 2020 al 2021 viene quindi confermato il calo iniziato già emerso dai dati del 2022. Contemporaneamente, però, si registra una crescita sostanziale del costo mensile minimo e, quindi, del margine di risparmio per i consumatori che arriva a 21,90 euro al mese dai 20,90 euro del 2021. “La combinazione di queste due evidenze genera un terzo elemento da sottolineare per valutare appieno le attuali caratteristiche del mercato di telefonia fissa. La differenza tra il canone medio e il canone minimo delle offerte si riduce sempre di più, toccando un valore di circa 6 euro al mese con un calo del -39,4% nel confronto tra 2020 e 2023. Si tratta di un dato che conferma come il mercato offra margini di risparmio significativi rispetto ai valori medi delle offerte”, si legge nel report.

Cresce l’interesse degli italiani per l’Ftth

L’Osservatorio evidenzia anche l’interesse crescente degli italiani per le offerte in fibra: se nel primo trimestre del 2021, il 20,2% degli utenti cercava un’offerta tramite i comparatori di Sostariffe.it e Segugio.it a inizio 2023 si è saliti al 41,1% in particolare per la porzione Ftth, quindi fibra fino all’abitazione. “La maggiore disponibilità della fibra ottica Ftth, ora accessibile ad una fetta di utenti maggiore rispetto al passato, ha cambiato anche le dinamiche dei prezzi delle offerte in base alla tecnologia di connessione. Il costo medio delle offerte tende ad essere sempre meno dipendente dalla tecnologia con cui avviene la connessione tanto che fibra ottica, Adsl e connessioni wireless per la casa convergono oggi su valori medi molto simili”.

