Sky, slittano i piani: l’offerta in fibra dopo l’estate

Oltre un anno di ritardo rispetto alla roadmap inizialmente preventivata. Iscritta al Roc (Registro operatori comunicazioni) da fine 2018, Sky non debutterà sul mercato delle Tlc prima della seconda metà dell’anno.

Secondo quanto risulta a CorCom la compagnia, guidata dallo scorso ottobre Maximo Ibarra, non è ancora pronta per il lancio della sua offerta in fibra. Nel 2019 il rallentamento sarebbe stato dovuto principalmente a questioni di “vertice”. L’ex Ad Andrea Zappia – dallo scorso novembre alla guida dell’area europea continentale di Sky e secondo indiscrezioni candidato al ruolo di Ad della nuova divisione “nuovi mercati e business” – avrebbe preferito lasciare la partita Tlc italiana a Ibarra per consentire al nuovo Ad di decidere il da farsi anche in considerazione della sua esperienza nel settore. Ex ceo di Wind Tre (dal 2012 al 2016) e dell’olandese Kpn (da aprile 2018 fino al nuovo incarico in Sky), Ibarra si trova sul piatto un dossier molto importante: spetta a lui definire le strategie per il nuovo corso di Sky e consentire al broadcaster di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel campo dell’ultrabroadband fisso.

Il lancio delle offerte sarà possibile grazie all’accordo siglato con Open Fiber a marzo del 2018. L’azienda vanta inoltre già da anni una partnership con Fastweb rinnovata (nel 2016) fino al 2021.

