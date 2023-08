Turismo digitale, l’Ftth di Open Fiber pilastro della sfida ecodigital

Connessioni ad alta velocità e a basso impatto ambientale: sono i due pilastri del “nuovo” turismo digitale, su cui sta fortemente puntando il Governo italiano attraverso il Piano strategico 2023-2027 che mette al centro investimenti votati all’innovazione in chiave digital & green. Il turismo digitale oltre a rappresentare un’enorme opportunità per le comunità locali in termini di sviluppo dei territori attraverso la connettività in fibra ed i servizi ad essa legati – a partire dallo smart working – diventa sempre più essenziale anche per preservare l’ambiente.

La fibra di Open Fiber pilastro dell’era ecodigital

Open Fiber grazie alla rete Ftth (Fiber to the home) ha nel proprio dna la doppia transizione digital & green: in particolare sul fronte della sostenibilità l’utilizzo della fibra permette di abbattere il consumo di energia di circa l’85% rispetto a una rete in rame, non risentendo delle variazioni di temperatura o del clima e garantendo un segnale stabile e altamente performante.

Numerose le località turistiche già cablate da Open Fiber e che sono già riuscite a fare il salto nella nuova era ecodigital. “Grazie all’impegno di Open Fiber, il turismo digitale inizia a diventare una realtà concreta in piccoli centri abitati come Forni di Sopra, Lazise, Anzio e Oliveri, dove prima non era possibile avere gli stessi benefici delle grandi città in termini di connessione ultra veloce e servizi digitali innovativi – sottolinea Andrea Falessi, Direttore Relazioni Esterne di Open Fiber – La connettività stabile e ad alta velocità della fibra ottica permette a turisti e residenti di lavorare da remoto, contribuendo allo sviluppo locale e alla conservazione dell’ambiente. Questo connubio tra tecnologia, sostenibilità e turismo contribuisce a una crescita equilibrata ed eco-friendly delle destinazioni. È fondamentale incoraggiare iniziative di questo tipo per garantire un futuro sostenibile per il turismo in Italia”.

A Forni di Sopra servizi digitali in alta quota

Forni di Sopra, pittoresco paese di montagna e principale polo turistico delle Dolomiti Friulane, grazie alla connettività ad alta velocità di Open Fiber, offre l’opportunità di uno smart working immerso in paesaggi mozzafiato, permette alle strutture turistiche di offrire servizi digitali innovativi ai propri ospiti e la possibilità di pagamenti elettronici anche ad alta quota. Tutto questo, oltre a una gastronomia locale di alta qualità (come, ad esempio, il frico con polenta, formaggio fritto ed erbe di montagna), rendono Forni di Sopra un’opzione allettante per il turismo sostenibile.

Lago di Garda always on: il progetto di Lazise

Situata sulle rive del Lago di Garda, Lazise è un borgo medievale rinomato per il turismo estivo grazie al suo lungolago, considerato uno dei più belli di tutto il Garda. Open Fiber ha reso possibile lo sviluppo del turismo green grazie alla connettività stabile, sicura e veloce. Qui i visitatori possono godere di spiagge e intrattenimento serale senza preoccupazioni, e condividere in tempo reale su tutte le piattaforme digitali i loro contenuti foto e video grazie alla connessione veloce.

Anzio connette le location storiche e naturali

Anzio, pittoresca cittadina sulle coste del Lazio celebre per le sue bellezze storiche e naturali, è ora accessibile anche ai turisti sostenibili, grazie alla connessione ultra veloce di Open Fiber. Anzio offre la possibilità di unire giornate in cui lavorare da remoto e nel tempo libero scoprire le sue meraviglie, come il Teatro Romano, la Villa di Nerone, o il Parco Naturale di Tor Caldara.

Oliveri, la perla siciliana sempre connessa

In Sicilia c’è Oliveri, paesino famoso per la sua riserva naturale di Laghetti di Marinello e per il Santuario del Tindari. I visitatori durante la loro permanenza nell’isola possono godere della bellezza incontaminata della natura e, a differenza dei comuni vicini, dei benefici della fibra ottica come il poter effettuare pagamenti digitali nelle botteghe di piccoli commercianti e in strutture alberghiere grazie alla connessione ultraveloce. E hanno anche la possibilità di condividere in tempo reale le proprie esperienze con i propri amici, tra una foto via Instagram e una videochiamata su Whatsapp per mostrare loro la splendida costa del Tirreno.

