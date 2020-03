Bollette a 28 giorni, multa di 9 milioni alle telco

Nuova tegola Agcom sulle telco. L’Autorità ha sanzionato Tim, Vodafone Italia, WindTre e Fastweb per complessivi 9 milioni di euro: gli operatori non hanno rispettato le precedenti delibere che obbligavano al rimborso automatico dei clienti che avevano subito la fatturazione a 28 giorni. Delibere confermate anche da una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso febbraio.

Entrando nel dettaglio a Tim è stata inflitta una sazione da 3 milioni di euro, a Vodafone Italia da 2,5 milioni di euro, a WindTre da 2 milioni, a Fastweb da 1,5.



Nella delibera precedente (114/18/Cons) Agcom diffidava le aziende a far venire meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture, tramite la posticipazione della fattura di un numero di giorni pari a quelli erosi. Il principio di base utilizzato dall’Autorità con la prima delibera era infatti quello dei giorni erosi, che costituiva il quantum ritenuto più semplice in termini di applicazione per i rimborsi.

Successivamente il Consiglio di Stato ha riconosciuto in capo all’Autorità la facoltà in capo ad Agcom di attivare “lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa a favore di tutti e ciascun utenti, a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicarono una moltitudine di utenti mediante un’unica e identica condotta da parte dei più rilevanti operatori di telefonia”. Inoltre stabiliva che i rimborsi andavano effettuati in maniera automatica e non solo a chi ne fa richiesta: le telco infatti avevano optato per misure di compensazione attivabili solo su richiesta dell’utente.

Gli operatori hanno 60 giorni di tempo dalla notifica della sanzione per fare ricorso al Tar.

La sanzione a Wind Tre

La sanzione a Vodafone Italia

La sanzione a Fastweb

La sanzione a Tim

@RIPRODUZIONE RISERVATA