Call center, niente ammortizzatori sociali. Sindacati sul piede di guerra

Niente fondi per i call center, i sindacati sul piede di guerra. In una nota congiunta Slc, Fistel e Uilcom evidenziano che “ad oggi ggi risultano essere stati affossati nuovamente gli stanziamenti sugli ammortizzatori sociali per i call center e per i contratti di espansione che dovrebbero favorire la professionalizzazione e la gestione dell’impatto che la digitalizzazione avrà su migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore”. I dovevano essere inseriti nel Milleproroghe con emendamenti ad hoc che però sono stati dichiarati inammissibili.

“Francamente, siamo basiti di fronte a tanta irresponsabilità – sottolineano i sindacati – Si stanno portando avanti tavoli di crisi delicatissimi anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, che impattano realtà sociali esplosive nel Paese e, per l’ennesima volta, si tradiscono queste persone lasciandole senza alcuna prospettiva di protezione e futuro”.

“Ora la smettano di giocare e si assumano le proprie responsabilità e siano conseguenti con le promesse che Ministri e Sottosegretari dispensano a piene mani sia nei tavoli di crisi che tra i lavoratori – conclude la nota – Ora è il momento della serietà o sarà mobilitazione generale”.

