Call center, salta (ancora) il tavolo al Mise. Sindacati furiosi: “Di Maio assente”

Salta (ancora una volta) il tavolo sui call center al ministero dello Sviluppo economico. Lo denuncia una nota sindacale. Nei giorni scorsi, si legge, è stato convocato per la giornata odierna il tavolo di settore delle tlc, con le confederali e Asstel, alla presenza del ministro Luigi Di Maio. Questa mattina il tavolo, invece, è stato allargato ai sindacati autonomi – scarsissimamente presenti nel settore – e non c’era traccia del ministro Di Maio”. Alla fine si è trattato di un appuntamento “replica esatta di altri due incontri svolti sempre presso il Mise. Un appuntamento che, evidentemente, ha il solo obiettivo di prendere altro tempo e non di discutere dei problemi concreti del settore”.

Le organizzazioni sindacali ribadiscono “in ogni occasione quali sono i problemi da affrontare, anche presentando una Piattaforma scritta alle Istituzioni“, continua la nota, e spiegano che si tratta di risolvere i problemi legati alle delocalizzazioni delle attività, al costo del lavoro, al dumping contrattuale, alla mancanza di ammortizzatori sociali stabili e certi, alla corretta applicazione delle clausole sociali, a un progetto di formazione adeguata a traghettare il settore verso la necessaria digitalizzazione.

I sindacati sono trovati davanti solo i funzionari del Mise e hanno deciso di andare via. “Confidavamo di riuscire finalmente a parlare con il ministro Luigi Di Maio che aveva accolto l’ennesima nostra richiesta – dice il segretario generale della Uilcom, Salvo Ugliarolo – Purtroppo oggi, arrivando al ministero abbiamo però appreso della sua assenza dai dirigenti ministeriali presenti al tavolo e a quel punto insieme agli altri segretari generali di categoria abbiamo deciso di lasciare il ministero. Siamo arrabbiati. Alla fine, abbiamo scoperto che nello stesso momento in cui era previsto il nostro incontro, il ministro era impegnato con una diretta Facebook su temi politici che nulla hanno a che fare con il suo ruolo da ministro”.

Il mondo dei call center è in forte difficoltà, continua Ugliarolo ricordando le diverse vertenze del settore “e il ministro continua a sottovalutare”. Di fatto, conclude, “ancora una volta ha preferito fare altro, dimenticandosi dei lavoratori dei call center e delle loro serie problematiche”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Ugl. “Si continuano a convocare, sconvocare, riconvocare al Mise senza potersi avvalere della presenza preziosa del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, i tavoli sui call Center – sottolinea il segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni, Stefano Conti – Tutto ciò mentre le aziende del settore sono alle corde e migliaia di posti di lavoro rischiano di essere bruciati”.

Intanto si scalda una delle vertenze più importante del settore, quella che riguarda il sito di Palermo di Almaviva. I lavoratori del call center sono scesi in piazza stamani a Palermo per manifestare contro i tagli agli stipendi e al personale previsti dall’azienda che interesserà, da settembre, 1.600 lavoratori su 2.800. Almaviva ha comunicato una perdita di 5,7 milioni di euro e ha informato che, tranne alcuni aumenti temporanei che riguarderanno esclusivamente i mesi di luglio e agosto, i committenti non hanno proposto nessun incremento di volumi utile a consolidare l’occupazione nel sito palermitano. Il presidio di lavoratori, indetto da Slc Cgil, Fistel Cil, Uilcom e Ugl, si è radunato alle 9,30 davanti alla Prefettura, in contemporanea col tavolo sui call center convocato al Mise. I sindacati chiedono un tavolo istituzionale con il presidente della Regione e con il sindaco per definire soluzioni in grado di scongiurare i licenziamenti. L’azienda ha confermato l’apertura della procedura di mobilità a partire da settembre e ha annunciato l’aumento degli esuberi di altre 300 unità, fino a raggiungere il numero di 1600 operatori.

