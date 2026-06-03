osservatorio internazionale

L’alleanza tra Google e Telstra punta a rafforzare le rotte terrestri e sottomarine tra Asia, Stati Uniti e Giappone. Al centro dell’intesa la dorsale Aura, i sistemi Tabua, Proa e Bulikula e la necessità di rendere più resilienti le infrastrutture che sosterranno cloud, dati e nuovi carichi di lavoro ad alta intensità computazionale