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Cavi, fibra e AI: l’Australia diventa snodo strategico del Pacifico digitale

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L’alleanza tra Google e Telstra punta a rafforzare le rotte terrestri e sottomarine tra Asia, Stati Uniti e Giappone. Al centro dell’intesa la dorsale Aura, i sistemi Tabua, Proa e Bulikula e la necessità di rendere più resilienti le infrastrutture che sosterranno cloud, dati e nuovi carichi di lavoro ad alta intensità computazionale

Pubblicato il 3 giu 2026
Google/Telstra
Google Cloud. Photo by James Gourley/The Photo Pitch

Google e Telstra stringono un’alleanza per potenziare la connettività dell’Australia e dell’area Asia-Pacifico, con un obiettivo dichiarato: costruire un’infrastruttura digitale più estesa, affidabile, resiliente e sicura a supporto della nuova domanda generata da cloud, dati e intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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