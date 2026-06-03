Google e Telstra stringono un’alleanza per potenziare la connettività dell’Australia e dell’area Asia-Pacifico, con un obiettivo dichiarato: costruire un’infrastruttura digitale più estesa, affidabile, resiliente e sicura a supporto della nuova domanda generata da cloud, dati e intelligenza artificiale.
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Cavi, fibra e AI: l’Australia diventa snodo strategico del Pacifico digitale
L’alleanza tra Google e Telstra punta a rafforzare le rotte terrestri e sottomarine tra Asia, Stati Uniti e Giappone. Al centro dell’intesa la dorsale Aura, i sistemi Tabua, Proa e Bulikula e la necessità di rendere più resilienti le infrastrutture che sosterranno cloud, dati e nuovi carichi di lavoro ad alta intensità computazionale
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