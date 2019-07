Cellnex, nel primo semestre ricavi e ebitda a +11%, Italia secondo maggior mercato

A maggio il gruppo ha annunciato un accordo di portata europea con Iliad –in Francia e Italia- e con Salt in Svizzera che prevede un aumento di 10.700 siti (5.700 in Francia, 2.200 in Italia e 2.800 in Svizzera) dell’attuale portafoglio con un investimento per Cellnex di 2,7 miliardi di euro. A questi accordi, che si prevede possano chiudersi nel corso del secondo semestre dell’esercizio, si aggiunge l’implementazione sino al 2027 di 4.000 nuovi siti (2.500 in Francia e 1.000 in Italia per Iliad, e 500 per Salt in Svizzera) con un investimento globale previsto di 1,35 miliardi di euro.

A giugno Cellnex e BT hanno annunciato la firma di un accordo strategico di collaborazione a lungo termine attraverso il quale Cellnex ha acquisito i diritti di gestione e commercializzazione di 220 torri di telecomunicazioni di grande altezza nel Regno Unito. L’accordo, di un valore di 100 milioni di sterline (circa 113 milioni di euro), aumenta circa del 40% i siti che Cellnex gestirà nel Regno Unito. L’investimento complessivo di tutti questi progetti, la cui esecuzione si estende sino al 2027, supera i 4 miliardi di euro. In termini di ebitda addizionale, sempre una volta portate a termine tutte le implementazioni, il contributo annuale stimato si situerebbe a 510 milioni di euro. Il debito netto del Gruppo al 30 giugno si attestava a 2,298 miliardi di euro a fronte dei 3,166 miliardi alla chiusura del 2018. Inoltre, Cellnex conta – a luglio – su un accesso a liquidità immediata (tesoreria e debito non disposto) per un importo di 5,5 miliardi di euro circa. Il Consiglio di amministrazione di Cellnex ha nominato Franco Bernabè presidente non esecutivo della società. Tobias Martinez mantiene le sue responsabilità di primo esecutivo in qualità di amministratore delegato.