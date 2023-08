Cloud Gaming, Ericsson e Vodafone sperimentano il 5G standalone

Ericsson e Vodafone hanno completato una serie di test che hanno dimostrato con successo l’impatto positivo che una slice di rete 5G standalone ottimizzata può avere sul miglioramento dell’esperienza di gioco mobile per gli utenti. La prova è stata effettuata presso l’Università di Coventry.

I risultati del test

Utilizzando il network slicing, una funzione della rete 5G standalone che consentirà a Vodafone di personalizzare i servizi di connettività per clienti e casi d’uso specifici, i partecipanti al test hanno potuto sperimentare una connettività di gioco più consistente con un aumento del 270% del throughput, una riduzione del 25% della latenza e del 57% del jitter, oltre a un rendering grafico più fluido.

“Il 5G standalone non è un aggiornamento del 4G, ma un tipo di tecnologia completamente nuovo. Attraverso questa sperimentazione, abbiamo fornito una fetta di connettività, personalizzata specificamente per il gioco, per fornire un’esperienza simile alla fibra ottica sulle onde radio”, commenta Andrea Dona, Chief Network Officer di Vodafone UK. “Questo è il valore del network slicing: un servizio di connettività più personalizzato per rendere il digitale più in sintonia con ogni cliente”.

Durante la prova, ai partecipanti è stato chiesto di giocare a giochi mobili basati su cloud in due scenari di connettività. Lo scenario A simulava le prestazioni di una rete mobile pubblica esistente.

Lo scenario B era una fetta di rete isolata 5G standalone ottimizzata per il cloud gaming. La configurazione di rete dello Scenario B presentava velocità di download più elevate, latenza più bassa, jitter ridotto e nessun rischio di congestione della rete.

La ricerca condotta da Bryter, un’agenzia indipendente di consulenza e analisi dei videogiochi, ha confermato il successo della prova di slicing di rete 5G standalone dal vivo. Per lo Scenario A, il 63% dei partecipanti alla prova ha classificato la soddisfazione tra 0 e 5 su 10, mentre solo il 13% ha classificato la soddisfazione al di sopra di 8 su 10. Le lamentele hanno riguardato i tempi di caricamento delle schermate, i problemi sonori e visivi e l’aumento della latenza.

Per lo Scenario B, l’88% dei partecipanti alla prova si è classificato con un livello di soddisfazione superiore a 8 su 10. La migliore esperienza di gioco è dovuta a un migliore caricamento dei giochi, a un rendering grafico più fluido e a una riduzione della latenza e del jitter.

I focus group che hanno seguito la sperimentazione hanno suggerito che gli appassionati di mobile gaming sarebbero molto interessati all’esperienza di gioco 5G standalone, in quanto i vantaggi di un caricamento più rapido e di una riduzione della latenza e del jitter darebbero loro un vantaggio rispetto agli altri giocatori.

Verso nuovi casi d’uso ed esperienze innovative per i consumatori

La sperimentazione dimostra l’importanza del 5G standalone e del network slicing per offrire nuovi casi d’uso ed esperienze 5G a consumatori e aziende, con una maggiore scalabilità e una migliore gestione della qualità dei servizi che consentono nuovi modelli di business in tutti i settori verticali e creano nuove opportunità di guadagno per i Csp. Il rapporto di Ericsson sul network slicing stima che il 25-30% dei potenziali casi d’uso del 5G richiederà il network slicing come fattore abilitante.

“Il 5G standalone mira a fornire servizi innovativi che non sarebbero possibili sulle reti attuali. Pochi settori possono trarre beneficio quanto il Cloud Gaming, non solo per migliorare l’esperienza dei clienti, ma anche per aprire le porte a tipi di contenuti completamente nuovi”, dice Phil Patel, Group Director of Product and Services di Vodafone. “Oggi il gioco immersivo è realisticamente limitato alle console, ma con il 5G Standalone possiamo portarlo sui dispositivi mobili”.

Blessing Makumbe, VP & Head of Digital Services, Ericsson UK & Ireland, aggiunge: “Una rete mobile alimentata dalla tecnologia 5G standalone e l’offerta di servizi associati come il network slicing sono il passo successivo definitivo per soddisfare le richieste di connettività di consumatori e aziende. Creare una qualità di rete su misura con requisiti di velocità, latenza e affidabilità non solo offre le prestazioni premium necessarie per soddisfare le applicazioni e i servizi del futuro, ma dà anche agli operatori leader come Vodafone l’opportunità di offrire servizi innovativi per entrare in nuovi mercati ed espandere il proprio business”.

