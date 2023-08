Contact center, Teleperformance sul podio dell’assistenza clienti da remoto

Assistenza clienti da remoto, Teleperformance sul podio mondiale. L’azienda è stata premiata come miglior servizio nelle Americhe, Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) e nell’Asia Pacifica da ContactCenterWorld, la più grande associazione di contact center al mondo.

Sul podio per il secondo anno consecutivo

“I premi ottenuti in tutte le regioni – si legge in una nota – rendono Teleperformance il leader globale nei programmi di assistenza clienti da remoto per il secondo anno consecutivo. Teleperformance ha vinto i massimi riconoscimenti in tutte le regioni per il suo esclusivo programma di lavoro da remoto Cloud Campus, che consente all’azienda di fornire ai clienti opzioni di servizi di smartshoring flessibili, agili e resilienti, tra cui personale virtuale, nazionale e internazionale, per supportare una varietà di esigenze di supporto linguistico dei clienti in tutto il mondo. Tutti gli aspetti del modello di fornitura di smartshoring dell’azienda sono stati realizzati per ottimizzare l’ambiente di lavoro da remoto, dalle misure di sicurezza al reclutamento virtuale e ai processi automatizzati, tutti collegati da Hub Cloud Campus centralizzati.

WHITEPAPER Infrastruttura IT senza rischi: ecco come una realtà finance ha azzerato la complessità Amministrazione/Finanza/Controllo Cloud

Metà dei dipendenti lavorano in remote working

Circa la metà dei 410.000 dipendenti Teleperformance lavora da remoto in tutto il mondo, fornendo servizi in più di 300 lingue e dialetti a clienti in 170 Paesi, per conto di molti dei brand più rispettati al mondo. “Siamo lieti di essere nuovamente riconosciuti per il nostro esclusivo modello di lavoro da remoto Cloud Campus che aiuta le organizzazioni ad attrarre talenti e fornire agilità, resilienza e migliori prestazioni aziendali – commenta dichiarato Fabio Luis, Global Lead for Cloud Campus di Teleperformance – Con Cloud Campus, abbiamo sfruttato la tecnologia per digitalizzare e semplificare molte delle pratiche di gestione quotidiana e delle attività di back office associate alla formazione e al supporto degli agenti del Customer Care. Inoltre, attraverso questa digitalizzazione stiamo anche ponendo le basi affinché i nostri clienti integrino più agilmente le future tecnologie emergenti nei loro modelli di assistenza clienti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA