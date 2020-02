Coronavirus, anche Facebook lascia il Mobile World Congress

Si allunga pericolosamente la lista delle aziende che non parteciperanno all’edizione 2020 del Mobile World Congress in programma a Barcellona dal 24 al 27 febbraio, a causa dell’emergenza coronavirus. Fra le ultime ad annunciare la ritirata ci sono Facebook, Cisco, McAfee e Rakuten che si aggiungono dunque a Sony, LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Gigaset, Ntt Docomo.

Sprint la prima telco – ieri l’annuncio ufficiale della fusione con T-Mobile – a rinunciare all’evento. E stando a rumors anche Vodafone starebbe valutando in queste ore il da farsi. Secondo quanto riferisce Euractiv il Comune di Barcellona avrebbe confermato l’evento nonostante le numerose defezioni. Ma è attesa per venerdì 14 febbraio la decisione della Gsma in merito. L’ultima nota ufficiale dell’associazione risale al 9 febbraio: oltre 2.800 gli espositori confermati.

“Il sistema sanitario catalano è pronto a rilevare e curare il coronavirus, a dare la risposta più appropriata, e questo deve essere chiaro a coloro che parteciperanno al Mwc di Barcellona”, ha detto il ministro della Salute Alba Vergés.

