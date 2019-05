Decreto Crescita, spunta un emendamento “wireless”: rincari per i “big” Fwa

Uno sconto del 50% per ogni singolo collegamento punto-punto se non si supera la soglia dei 50 collegamenti. E un rincaro delle tariffe da 0,25 a 0,28 euro quando si supera la soglia dei 50 collegamenti. Questo l’emendamento al Decreto Crescita proposto da una serie di deputati capitanati dal leghista Massimiliano Capitanio.

L’emendamento in questione riguarda i collegamenti fixed wireless access e se da un lato darebbe una grossa boccata di ossigeno ai piccolissimi operatori dall’altro, nel caso di approvazione, si trasformerebbe in una vera e propria stangata per gli operatori più “grandi” da Eolo a Linkem, da Go Internet a Mandarin fino a Fastweb e Tim.

Al momento nessuna delle telco commenta il provvedimento, ma secondo quanto risulta a Corcom l’allarme è già ampiamente scattato. La soglia dei 50 collegamenti di fatto si va ad applicare a piccolissimi operatori, con un business molto locale: tanti sì, ma non in grado di sostenere lo sviluppo del fixed wireless access in Italia. Lo standard fra l’altro è considerato fondamentale nella partita 5G: Verizon ne ha fatto il suo pilastro nel lancio della quinta generazione mobile negli Stati Uniti proprio perché è l’unica tecnologia in questo momento a rappresentare il “ponte” fra il 4G e il 5G. E sperimentazioni sono in corso anche in Europa.

In Italia Fastweb utilizzerà il 5G Fixed Wireless Access nel nuovo piano di espansione da 3 miliardi di euro annunciato nelle scorse settimane che punta, entro il 2024, a raddoppiare i collegamenti a banda ultralarga. L’azienda guidata da Alberto Calcagno ha già concluso la prima fase della sperimentazione 5G FWA a Milano in collaborazione con Samsung, la prima in Italia su frequenze commerciali. E un altro progetto pilota vedrà protagonista la città di Bolzano.

Fra i soggetti che sarebbero maggiormente colpiti dai rincari c’è sicuramente Eolo ad oggi il principale operatore Fwa ultrabroadband in Italia con una market share di quasi il 4% nelle linee ad almeno 30 mega, ed anche l’operatore con il maggior numero di frequenze licenziate in Italia in quanto aggiudicatario di una dotazione spettrale – sull’intero territorio nazionale – di quasi 400 MHz nelle bande 26 e 28 GHz. Dotazione frequenziale che l’azienda sta utilizzando per realizzare la prima rete fixed wireless a 100 Mega d’Italia.

Nei giorni scorsi in un’intervista a Corcom, Enrico Boccardo, confermato alla Presidenza della Coalizione del Fixed Wireless Access ha sottolineato che “il Fixed wireless ha contribuito in modo importante al superamento del digital divide in Italia perché è riuscito a portare l’accesso ad Internet veloce, anche nelle zone più difficili del Paese, quelle che nel piano Bul sono definite aree grigie e bianche”. I numeri, d’altronde, parlano chiaro, ha detto Boccardo: secondo gli ultimi dati rilasciati da Agcom nel 2018 c’è stato un incremento del 21% in termini di persone connesse e una crescita dei ricavi del settore del 30%. “Proprio l’aumento del giro d’affari certifica il valore, anche economico, della tecnologia che può a buon diritto competere nelle aree già connesse in fibra”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA