Dispositivi hi-tech e donazioni: l’Ict sostiene gli ospedali

I player dell’Ict mettono a disposizione risorse, soluzioni tecnologiche e supporto operativo agli ospedali in prima linea per la lotta al coronavirus. Le iniziatuve delle aziende si affiancano al progetto “solidarietà digitale” lanciato dalla ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, che invita a mettere a disposizione gratuitamente soluzioni di connettivutà, smart working e scuola digitale.

Fastweb

Per fronteggiare l’emergenza e sostenere il sistema sanitario nazionale Fastweb ha deciso di donare 100 mila euro a ciascuno degli ospedali che in questo momento si trovano in prima linea per fermare la diffusione del virus: l’Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l’Iinmi Lazzaro Spallanzani Istituto Nazionale Malattie Infettive di Roma e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

I fondi saranno devoluti per l’acquisto di macchinari e di materiale sanitario nonché per l’allestimento di posti in terapia intensiva per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19. Fastweb ha esteso la raccolta fondi anche a tutti i propri dipendenti che fino al 17 marzo potranno anche loro sostenere l’iniziativa scegliendo di donare da 1 a 4 ore di lavoro.

Huawei

1 luglio 2020 X° edizione di Telco per l’Italia: come (ri)portare l’Italia fra i leader mondiali delle Tlc? Networking Telco

Huawei Italia fornirà dispositivi di protezione e soluzioni tecnologiche. La società ha già donato 1.000 tute protettive destinate ad alcuni ospedali di Milano e 200mila mascherine tipo FFP2 CE sono in arrivo dalla Cina. Gran parte del piano di aiuti si basa sulla tecnologia. A partire dai dispositivi fino alla connettività di rete ad alte prestazioni, una gamma completa di soluzioni sosterrà l’enorme sforzo che l’intero Paese sta compiendo in questa difficile situazione. Inoltre saranno fornite apparecchiature per reti Wi-Fi 6 a 10 strutture ospedaliere provvisorie al fine di consentire le comunicazioni con gli altri enti sanitari. In cantiere anche una piattaforma di videoconferenza ad hoc in grado di garantire una connessione in tempo reale tra gli ospedali nelle aree rosse e l’unità di crisi nella regione di appartenenza o l’ente governativo designato, garantendo il continuo coordinamento dell’emergenza da remoto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA