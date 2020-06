Eolo si riorganizza, Daniela Daverio alla guida della nuova dg

Si riorganizza Eolo, azienda del fixed-wireless ultra-broadband che punta a ottimizzare le attività operative di processo e progettuali. Dopo la creazione – l’8 giugno – della nuova Direzione Generale viene nominata come Chief Operational Officer Daniela Daverio, finora Cfo e figura di riferimento dell’azienda di Varese. Il ruolo di Chief Financial Officer passa a Paolo Percuoco, professionista del mercato Tlc e media.

Percuoco sbarca infatti a Eolo dopo l’esperienza come Cfo per Iliad Italia, con una forte esperienza nelle attività di startup finanziarie: ha fatto parte del team di start-up di Iliad, entrando in azienda come uno dei primi dipendenti. Prima di questo incarico, ha lavorato per 6 anni per Sky Italia, dove è stato Head of Reporting & Consolidation e Finance Business Manager per Cto, Capex e Cash.

Eolo in via di espansione

“Eolo è un’azienda in forte espansione – dice Luca Spada, presidente e fondatore di della società -: la nostra mission risponde ai bisogni di digitalizzazione del Paese e questo richiede impegno, visione e una struttura che riesca ad adeguarsi al cambiamento. Sono sicuro che Daverio ricoprirà il nuovo ruolo di guida e coordinamento con successo. L’esperienza di Percuoco sarà fondamentale per accompagnare Eolo verso nuovi importanti traguardi. A entrambi il mio personale in bocca al lupo”.

