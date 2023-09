Fibra ottica, accordo quadro pluriennale tra Intred e Vodafone

Intred ha concluso un accordo quadro pluriennale con Vodafone Italia, per la fornitura in Iru (Indefeasible Right of Use, diritto d’uso esclusivo) di tratte di rete in fibra ottica di proprietà di Intred.

L’accordo

L’accordo strategico rientra nella più estesa collaborazione tra Intred e primari operatori del settore, per l’utilizzo di infrastrutture già esistenti per lo sviluppo di sinergie nell’uso delle reti, in modo da valorizzare sempre più gli investimenti infrastrutturali sul territorio.

Questa operazione, che mira a collegare le torri della rete mobile di Vodafone in Lombardia, rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto da Intred negli ultimi anni nello sviluppo della propria rete in fibra ottica, che oggi copre in modo esteso tutte le province della regione più popolosa d’Italia. Il valore del primo lotto di fornitura, superiore a 3 milioni di euro, enfatizza ulteriormente l’importanza e l’entità di questo progetto.

Una collaborazione strategica

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio di una collaborazione strategica con un operatore importante come Vodafone Italia per sfruttare al massimo la nostra rete in fibra ottica ultraveloce- commenta Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred – Questo accordo riveste particolare importanza poiché ci consente di massimizzare il valore dei considerevoli investimenti infrastrutturali che abbiamo effettuato negli ultimi anni. Questa partnership segna un passo significativo verso una cooperazione più stretta con i principali operatori Tlc e i grandi protagonisti del settore IT, il tutto finalizzato a offrire connessioni in fibra ad altissima velocità. Inoltre, rappresenta una testimonianza dell’affidabilità delle nostre infrastrutture e delle competenze tecniche del nostro team”.

