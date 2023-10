Gender equality & inclusion, “bollino blu” per Fastweb

Favorire una più equa parità di genere: la mission portata avanti da Fastweb viene premiata da Bureau Veritas che assegna all’azienda guidata da Walter Renna la certificazione Uni/PdR 125:2022 per aver adottato misure concrete finalizzate a promuovere una cultura aziendale e un ambiente di lavoro inclusivi e rispettosi delle pari opportunità.

Un’azienda più equa è anche più solida

“Questo riconoscimento premia il percorso che da tempo abbiamo intrapreso per realizzare e promuovere un ambiente sempre più inclusivo, equo e ricco dal punto di vista della diversità – sottolinea Matteo Melchiorri, Chief Human Capital Officer dell’azienda -. Lavorare per raggiungere un miglior equilibrio di genere contribuisce a rendere l’azienda non solo più equa ma anche più solida, perché in grado di fare leva su capacità e professionalità diverse che si confrontano nella realizzazione degli stessi obiettivi”.

Come è stata ottenuta la certificazione

Il riconoscimento è stato assegnato sulla base di un processo di valutazione e di interviste ai dipendenti sulla base di sei indicatori chiave: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Equilibrio di genere nelle funzioni manageriali e di top management

La certificazione ha riconosciuto le azioni avviate per lo sviluppo e la crescita professionale delle donne in azienda, attraverso programmi di valorizzazione che coinvolgono oltre cento dipendenti donne. Inoltre sono state tenute in considerazioni ulteriori azioni, quali l’impegno ad assumere il 50% di persone di genere femminile nel 2023 e l’equilibrio di genere nelle promozioni ai ruoli manageriali, dirigenziali e nel top management. Fastweb si è inoltre dotata di un Comitato Guida per la Parità di Genere con funzioni di consulenza e monitoraggio.

Le iniziative per abbattere del gender gap in Italia

Negli anni Fastweb ha esteso e ampliato anche a favore della comunità il suo impegno al superamento del gender gap in Italia attraverso la promozione di iniziative e attività che spaziano dall’empowerment femminile, alla sensibilizzazione sull’utilizzo del linguaggio inclusivo, al supporto dei talenti nelle discipline Stem nel mondo del lavoro, alla diffusione delle competenze digitali attraverso Fastweb Digital Academy e Step FuturAbility District.

