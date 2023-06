Google, Microsoft e Aws: le big tech a Telco per l’Italia il 15 giugno

Qual è il ruolo delle big tech nella digitalizzazione dell’Italia? Quali le soluzioni tarate sull’universo telco per affiancare gli operatori nella monetizzazione dei network? E le piattaforme digitali dovranno contribuire – come chiede la Commissione Ue – alla realizzazione delle reti in chiave di fair share? Questi i temi che affronteremo a Telco per l’Italia giovedì 15 giugno a Roma insieme ai protagonisti del settore. (CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO).

I protagonisti di Telco per l'Italia

Doppia partecipazione per Google: saranno con noi Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy e l’Head of Marketing Mattia Sbrozi. Per Microsoft Dario Lucatti, Telco Industry Client Director e per Aws Franco Spicciariello, Director Public Policy Italy & East Central and South-East Europe.

L'Agenda di Telco per l'Italia

Paradigma TechCo per tornare alla crescita

Telco per l'Italia, 15 giugno 2023

ore 9.30-16-30

Roma Eventi – Piazza di Spagna via Alibert 5, Roma

Agenda mattina

Modera Mila Fiordalisi, Direttore CorCom

Mila Fiordalisi, Direttore di CorCom, apre i lavori

Intervento di Andrea Rangone, Presidente Digital360

Intervento del Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti

Intervento di Franco Accordino, Head of Unit “Investment in High-Capacity Networks” Commissione Europea

Le telco nel guado: serve un new business model

Gianluca Corti, Amministratore delegato WindTre

Pietro Labriola, Amministratore delegato Tim

Benedetto Levi, Amministratore delegato Iliad

Piattaforme e telco: come crescere insieme

Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy Google Italy

Roadmap, risorse, semplificazioni: a che punto siamo?

Laura Di Raimondo, Direttore generale Asstel

Alessandro Gropelli, Vice Direttore generale Etno

Luigi Piergiovanni, Presidente Anie Sit



La partita infrastrutturale e dei servizi a valore

Enrico Bagnasco, Amministratore delegato Sparkle

Stefano Grieco, Amministratore delegato Nokia Italia

Federico Protto, Amministratore delegato Retelit e Irideos

Mario Rossetti, Amministratore delegato Open Fiber

Innovazione, competenze e nuovi asset: obiettivo Smart Nation

Cosimo Buccella, Chief Technology Officer Opnet

Giada Cosentino, Presales Director Zte Italia

Michele Gressani, Managing Director Sirti Telco Infrastructures

Dario Lucatti, Telco Industry Client Director Microsoft Italia

Franco Spicciariello, Director Public Policy Italy & East Central and South-East Europe Amazon Web Services

La doppia sfida digital & green

Francesco De Bettin, Presidente Dba Group

Federico Naldi, Country Sales Account Telco Comarch

Luca Rubaga Managing Director Sirti Digital Solutions

Agenda pomeriggio

Modera Federica Meta, giornalista CorCom

Massimiliano Capitanio, commissario Agcom

Banda ultralarga e 5G, quanto sono disposti a spendere gli italiani?

Marco Grieco, Partner Responsabile Telecommunications, Media & Technology, South East Europe Oliver Wyman

La crisi delle Tlc e l’effetto boomerang sul Paese

Alessandro Faraoni, Segretario generale Fistel Cisl

Fabrizio Solari, Segretario generale Slc Cgil

Salvo Ugliarolo, Segretario generale Uilcom

La visione industriale: parola alla politica

Andrea Dara, Deputato Lega e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Salvatore Deidda, Deputato Fratelli d’Italia e Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Maurizio Gasparri, Senatore Forza Italia e Vice Presidente del Senato

Antonino Iaria, Deputato Movimento 5 Stelle e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Roberto Morassut, Deputato Partito Democratico e Vice Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Giulia Pastorella, Deputata Azione e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Mila Fiordalisi, Direttore di Corcom, chiude i lavori

