Gsma, Stéphane Richard confermato alla presidenza - CorCom

Entra nel vivo il rinnovo dei vertici della Gsma. Dopo la nomina nel board dell’Ad di Tim Luigi Gubitosi, il cda dell’associazione rielegge come presidente del board Stéphane Richard, presidente e amministratore delegato di Orange Group, che aveva già tenuto le redini dal 2019. La vicepresidente sarà Rima Qureshi, Vp e Chief Strategy Officer di Verizon. Entrambi entreranno in carica a gennaio 2021 e termineranno il mandato a dicembre 2022.

In qualità di presidente Richard proseguirà nel suo lavoro di supervisione delle linee strategiche dell’associazione. Il board comprende i più grandi gruppi di operatori mobili e piccoli operatori indipendenti. In tutto conta 25 rappresentanti e viene eletto ogni due anni. Richard è diventato presidente del board Gsma nel gennaio 2019, per un mandato di due anni.

Lotta al digital divide

“È un privilegio e un onore continuare a servire come presidente della Gsma che rappresenta un settore, la telefonia mobile, che contribuisce con 4,1 trilioni al Pil globale. Il 2020 – dice Richard – ha dimostrato ciò che l’ecosistema mobile conosce da decenni: la rilevanza di reti mobili robuste e resilienti. La connettività mobile ha dimostrato la sua capacità di supportare le nostre vite e l’economia. È stimolante vedere il mondo intero appoggiarsi al settore della telefonia mobile come mai prima d’ora”.

Eppure, sottolinea il manager, “3,4 miliardi di persone non possono permettersi servizi mobili o non sanno come usarli. Per contribuire a colmare questo divario digitale, dobbiamo aumentare i nostri sforzi per ridurre le disuguaglianze digitali con smartphone e piani dati più convenienti”.

“La parità di accesso alla tecnologia di rete è essenziale per la crescita mondiale – dice Rima Qureshi, Vp esecutivo e Direttore strategico di Verizon e Vp del Cda Gsma -. Il nostro settore è fondamentale per fornire servizi di mobilità, banda larga e tecnologia cloud a utenti e aziende: puntiamo a realizzare il potenziale del 5G per prosperare come comunità globale”.

