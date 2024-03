I servizi finanziari nuova “killer app” per le telco: valgono il +45% di nuove revenue

I servizi finanziari mobili (Mfs) sono fondamentali per la futura crescita degli operatori di rete mobile (Mno). Lo sostiene il rapporto “Che cosa guiderà la crescita dei servizi finanziari mobili?” pubblicato da Ericsson in collaborazione con Juniper Research, il quale prevede un’adozione da parte degli utenti del 40% e una crescita del valore delle transazioni dell’80% nei servizi finanziari mobili nei prossimi cinque anni.

Secondo l’indagine, le società di telecomunicazioni sono destinate a dare priorità ai servizi finanziari mobili per la diversificazione dei ricavi e il loro passaggio a fornitori di servizi digitali, dal momento che ad essi si lega una previsione di crescita delle revenue del 45% nei prossimi cinque anni. In questo quadro, i servizi finanziari mobili stanno letteralmente rimodellando i modelli di reddito, propendendo verso offerte avanzate come la microfinanza e gli investimenti.

Si impenneranno i servizi avanzati, ma restano aperte molte sfide

Il rapporto consolida le opinioni di 46 decisori senior di operatori di rete mobile (Mno) in 35 Paesi e posiziona i mobile financial services come un elemento chiave del passaggio da società di telecomunicazioni a fornitori di servizi digitali. Secondo l’indagine, il 40% della base utenti degli operatori di rete mobile utilizzerà attivamente i servizi finanziari mobili nei prossimi cinque anni: un successo crescente sospinto da incentivi per i clienti, reti estese dell’ultimo miglio e l’impennata dei pagamenti digitali. I servizi avanzati, in particolare, guideranno la crescita dei servizi finanziari mobili nei prossimi 5 anni, con Qr Code, AI/ML e Nfc a guidare l’elenco delle tecnologie che avranno il maggior impatto su di essi.

In questo quadro, tuttavia, le sfide normative, le persistenti preferenze in materia di contante e le preoccupazioni in materia di sicurezza pongono ostacoli significativi, richiedendo una navigazione strategica da parte degli stakeholder del settore.

Verso una svolta nella user experience

Un aspetto fondamentale evidenziato nel rapporto è l’evoluzione dei portafogli di servizi verso offerte avanzate come la microfinanza e gli investimenti. Questo cambiamento non solo rimodella i modelli di reddito, ma migliora l’esperienza degli utenti, segnando un punto di svolta nella traiettoria del settore. I fornitori di Mfs si stanno orientando strategicamente verso questi servizi avanzati, promuovendo l’innovazione e promuovendo l’empowerment economico in diversi dati demografici.

Un mezzo per anticipare le richieste e adattarsi alle tendenze

“I servizi finanziari mobili sono trasformativi per le società di telecomunicazioni, posizionandole come innovatori digitali e sbloccando nuovi e preziosi flussi di entrate – afferma Michael Wallis-Brown, responsabile dei servizi finanziari mobili presso Ericsson -. L’integrazione di Mfs consente alle società di telecomunicazioni di anticipare le richieste dei consumatori e adattarsi alle tendenze del mercato e rimanere competitivi.”

“Ciò che colpisce è quanto siano massicci i cambiamenti in arrivo per i servizi finanziari mobili – conclude Nick Maynard, VP Fintech Market Research presso Juniper Research -. Gli Mno da noi intervistati si aspettano che i servizi avanzati siano trasformativi, sia per il loro portafoglio di servizi che per i loro ricavi, e ci aspettiamo che ciò abbia un impatto enorme nei prossimi cinque anni”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA